Quantcast
Κώτσηρας: Ενισχύουμε τα φορολογικά κίνητρα για τη διάθεση περισσότερων ακινήτων στην αγορά - Real.gr
real player

Κώτσηρας: Ενισχύουμε τα φορολογικά κίνητρα για τη διάθεση περισσότερων ακινήτων στην αγορά

14:00, 22/10/2025
Κώτσηρας: Ενισχύουμε τα φορολογικά κίνητρα για τη διάθεση περισσότερων ακινήτων στην αγορά

Τις νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για επενδύσεις στα ακίνητα, δίνοντας προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του στεγαστικού, με ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων για τη διάθεση περισσότερων ακινήτων στην αγορά, ανέλυσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στο συνέδριο Prodexpo 2025, που πραγματοποιείται στο Ωδείο Αθηνών.

Ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι η αγορά ακινήτων αποτελεί ένα δυναμικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, που συνεισφέρει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και προσελκύει επενδύσεις. Στην ανάπτυξή της συμβάλλει, όπως σημείωσε, η σταθεροποίηση της οικονομίας και η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε και στη θετική επίδραση της κωδικοποίησης και απλοποίησης της νομοθεσίας, υπενθυμίζοντας ότι πρόσφατα ψηφίστηκε ο νέος κώδικας φορολογίας περιουσίας, που βάζει τάξη στη σύνθετη νομοθεσία που αφορά τα ακίνητα.

«Η κυβέρνηση στηρίζει τις επενδύσεις στα ακίνητα, αντιμετωπίζοντας, παράλληλα, και τις πολλές προκλήσεις, όπως η προσιτή στέγη», τόνισε ο κ. Κώτσηρας. Τον μείζονα αυτό στόχο εξυπηρετεί και μια σειρά πρόσφατων φορολογικών παρεμβάσεων, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχουν ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση, το οποίο θα έρθει σύντομα στη Βουλή.

Ειδικότερα, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στην καθιέρωση ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή στα εισοδήματα από ενοίκια και στην επέκταση της φοροαπαλλαγής για τρία χρόνια, σε περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης κλειστών ακινήτων ή μετατροπής βραχυχρόνιων μισθώσεων σε μακροχρόνιες.

Σημείωσε, δε, ότι το συγκεκριμένο μέτρο ενισχύεται με τρεις τρόπους: πρώτον, με τη χορήγηση φοροαπαλλαγής και σε σπίτια μεγαλύτερα των 120 τ.μ. για διαμονή τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών, δεύτερον, με τη διατήρηση της φοροαπαλλαγής σε περίπτωση αποχώρησης του μισθωτή, εφόσον το ακίνητο κενωθεί άπαξ και εκμισθωθεί εκ νέου, και τρίτον, με τη δυνατότητα σύναψης μισθωτηρίων συμβολαίων διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, σε περιπτώσεις ενοικιαστών-δημοσίων λειτουργών, όπως οι ένστολοι, οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι συχνά χρειάζονται μικρότερης διάρκειας συμβόλαια. Παράλληλα, όπως επισήμανε, παρατείνεται η φορολογική έκπτωση έως 16.000 ευρώ για δαπάνες ανακαίνισης κατοικιών

Επιπλέον, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται για την ενίσχυση της διαφάνειας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στα ακίνητα, σημειώνοντας ότι βασικό εργαλείο θα αποτελέσει το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, όπου θα ενοποιούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για κάθε ακίνητο.

Τέλος, ερωτηθείς σχετικά, επανέλαβε ότι οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων θα παραμείνουν σταθερές μέχρι το 2027.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο «Φραπές» - Εντοπίστηκε αδικαιολόγητη περιουσία άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο «Φραπές» - Εντοπίστηκε αδικαιολόγητη περιουσία άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ

14:12 22/10
Δείτε LIVE το Συνέδριο «Cyber Greece 2025: The Future Powered by A.I.»

Δείτε LIVE το Συνέδριο «Cyber Greece 2025: The Future Powered by A.I.»

09:55 22/10
Κατάθεση Ανδρουλάκη στη δίκη για τις υποκλοπές: «Παράκεντρο που λειτουργούσε στη χώρα, καλά οργανωμένο και με ελληνικές πλάτες»

Κατάθεση Ανδρουλάκη στη δίκη για τις υποκλοπές: «Παράκεντρο που λειτουργούσε στη χώρα, καλά οργανωμένο και με ελληνικές πλάτες»

13:31 22/10
Διονύσης Σαββόπουλος στο «Ενώπιος Ενωπίω»: Η σχέση του με τη σύζυγό του, Άσπα, την πολιτική σκηνή και το ελληνικό τραγούδι

Διονύσης Σαββόπουλος στο «Ενώπιος Ενωπίω»: Η σχέση του με τη σύζυγό του, Άσπα, την πολιτική σκηνή και το ελληνικό τραγούδι

12:07 22/10
Ποινική δίωξη στον 24χρονο για τη δολοφονία έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι

Ποινική δίωξη στον 24χρονο για τη δολοφονία έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι

13:54 22/10
Σερβία: Πυροβολισμοί και φωτιές έξω από τη Βουλή με έναν τραυματία – Συνελήφθη άνδρας

Σερβία: Πυροβολισμοί και φωτιές έξω από τη Βουλή με έναν τραυματία – Συνελήφθη άνδρας

12:51 22/10
Σοκαρισμένη η Γλυκερία από τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου - «Μία τρομερή απώλεια»

Σοκαρισμένη η Γλυκερία από τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου - «Μία τρομερή απώλεια»

10:25 22/10
Αναβλήθηκε για Δεκέμβριο η δίκη της πρώην δημάρχου Κασσάνδρας για το δυστύχημα στο λούνα παρκ - Ξέσπασε ο πατέρας του 18χρονου

Αναβλήθηκε για Δεκέμβριο η δίκη της πρώην δημάρχου Κασσάνδρας για το δυστύχημα στο λούνα παρκ - Ξέσπασε ο πατέρας του 18χρονου

10:59 22/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved