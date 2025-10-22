Κώτσηρας: Ενισχύουμε τα φορολογικά κίνητρα για τη διάθεση περισσότερων ακινήτων στην αγορά - Real.gr

Τις νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για επενδύσεις στα ακίνητα, δίνοντας προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του στεγαστικού, με ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων για τη διάθεση περισσότερων ακινήτων στην αγορά, ανέλυσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στο συνέδριο Prodexpo 2025, που πραγματοποιείται στο Ωδείο Αθηνών.

Ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι η αγορά ακινήτων αποτελεί ένα δυναμικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, που συνεισφέρει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και προσελκύει επενδύσεις. Στην ανάπτυξή της συμβάλλει, όπως σημείωσε, η σταθεροποίηση της οικονομίας και η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε και στη θετική επίδραση της κωδικοποίησης και απλοποίησης της νομοθεσίας, υπενθυμίζοντας ότι πρόσφατα ψηφίστηκε ο νέος κώδικας φορολογίας περιουσίας, που βάζει τάξη στη σύνθετη νομοθεσία που αφορά τα ακίνητα.

«Η κυβέρνηση στηρίζει τις επενδύσεις στα ακίνητα, αντιμετωπίζοντας, παράλληλα, και τις πολλές προκλήσεις, όπως η προσιτή στέγη», τόνισε ο κ. Κώτσηρας. Τον μείζονα αυτό στόχο εξυπηρετεί και μια σειρά πρόσφατων φορολογικών παρεμβάσεων, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχουν ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση, το οποίο θα έρθει σύντομα στη Βουλή.

Ειδικότερα, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στην καθιέρωση ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή στα εισοδήματα από ενοίκια και στην επέκταση της φοροαπαλλαγής για τρία χρόνια, σε περίπτωση μακροχρόνιας μίσθωσης κλειστών ακινήτων ή μετατροπής βραχυχρόνιων μισθώσεων σε μακροχρόνιες.

Σημείωσε, δε, ότι το συγκεκριμένο μέτρο ενισχύεται με τρεις τρόπους: πρώτον, με τη χορήγηση φοροαπαλλαγής και σε σπίτια μεγαλύτερα των 120 τ.μ. για διαμονή τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών, δεύτερον, με τη διατήρηση της φοροαπαλλαγής σε περίπτωση αποχώρησης του μισθωτή, εφόσον το ακίνητο κενωθεί άπαξ και εκμισθωθεί εκ νέου, και τρίτον, με τη δυνατότητα σύναψης μισθωτηρίων συμβολαίων διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, σε περιπτώσεις ενοικιαστών-δημοσίων λειτουργών, όπως οι ένστολοι, οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι συχνά χρειάζονται μικρότερης διάρκειας συμβόλαια. Παράλληλα, όπως επισήμανε, παρατείνεται η φορολογική έκπτωση έως 16.000 ευρώ για δαπάνες ανακαίνισης κατοικιών

Επιπλέον, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται για την ενίσχυση της διαφάνειας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στα ακίνητα, σημειώνοντας ότι βασικό εργαλείο θα αποτελέσει το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, όπου θα ενοποιούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για κάθε ακίνητο.

Τέλος, ερωτηθείς σχετικά, επανέλαβε ότι οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων θα παραμείνουν σταθερές μέχρι το 2027.