Κώτσηρας: Η μάχη κατά της ακρίβειας είναι διαρκείας - Όλα τα μέτρα στοχεύουν στην ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών - Real.gr

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συνιστούν μια διαρθρωτική, φορολογική μεταρρύθμιση που έχει ως στόχο να στηριχθεί κάθε Έλληνας πολίτης. Αυτό τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του τηλεοπτικού σταθμού «Action 24».

«Γνώμονάς μας, η καθημερινή μας αγωνία, η καθημερινή μας σκέψη, είναι πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ελληνική κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες. Και τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουν αυτή τη στόχευση». «Να μπορέσουμε αυτή την καλή δημοσιονομική πορεία, που χτίσαμε με πάρα πολύ κόπο όλο αυτό το χρονικό διάστημα, να την καταλάβει όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός συμπολιτών μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κώτσηρας.

Ο υφυπουργός επεσήμανε ότι με τα μέτρα της ΔΕΘ γίνεται μία πολύ μεγάλη παρέμβαση για τη μεσαία τάξη, τους πολύτεκνους, τις οικογένειες με παιδιά, τους νέους, τους συνταξιούχους, ώστε να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Τόνισε δε ότι «τέτοια δραστική, οργανωμένη και συντεταγμένη μείωση άμεσης φορολογίας έχει να γίνει δεκαετίες».

«Αναμφίβολα συμμεριζόμαστε ότι πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερα», ανέφερε ο κ. Κώτσηρας, δεδομένου ότι «η μάχη κατά της ακρίβειας είναι μια μάχη διαρκείας». Σημείωσε, ωστόσο, ότι «η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει άνω των 80 φόρων. Είναι η κυβέρνηση που αύξησε τον κατώτατο μισθό, είναι η κυβέρνηση που έχει δώσει μετά από πολλά χρόνια αυξήσεις σε πολύ μεγάλες μερίδες συμπολιτών μας και είναι αυτή που συνεχίζει επενδύοντας σε πολλά μέσα, όπως είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, να αντλεί έσοδα τα οποία θα τα γυρίζει ως κοινωνικό μέρισμα στην κοινωνία». «Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί», διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Αναφερόμενος, ειδικότερα, στο όφελος που θα έχουν από τα μέτρα οι συνταξιούχοι, ο κ. Κώτσηρας εξήγησε ότι οι συνταξιούχοι θα ωφεληθούν πολλαπλώς, όπως από τις μειώσεις στη φορολογική κλίμακα, από την ενίσχυση των 250 ευρώ που θα λαμβάνει μόνιμα μεγάλη μερίδα των συνταξιούχων κάθε Νοέμβριο και από τη μείωση και κατάργηση σε βάθος διετίας της προσωπικής διαφοράς.

Σε σχέση με τα τεκμήρια διαβίωσης, ο υφυπουργός έκανε λόγο για μια «ουσιώδη παρέμβαση που είχαμε αναφέρει και προεκλογικά και γίνεται πράξη». Συγκεκριμένα, όπως διευκρίνισε, μειώνονται κατ’ ελάχιστον κατά 30% τα τεκμήρια για τις κατοικίες, ενώ στα αυτοκίνητα τα τεκμήρια θα υπολογίζονται πλέον με βάση τις εκπομπές ρύπων, όπως ισχύει και στα τέλη κυκλοφορίας, γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωσή τους.

Καταλήγοντας ο κ. Κώτσηρας, επισήμανε τη διαρκή προσπάθεια που γίνεται για τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, τονίζοντας ότι «ο πολίτης έχει πολλές ανάγκες και πρέπει να σταθούμε δίπλα του».