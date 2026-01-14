«Κούρεμα» στον ΕΝΦΙΑ – Αναλυτικός οδηγός - Real.gr

Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων δικαιούνται απαλλαγή και ποιοι θα πληρώσουν μικρότερο φόρο ακινήτων. Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου οι διορθώσεις στο Ε9.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου έχουν τη δυνατότητα οι φορολογούμενοι να τροποποιήσουν τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους, προκειμένου να απαλλαγούν ή να μειώσουν σημαντικά τον ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσουν το 2026. Τα εκκαθαριστικά αναμένεται να αναρτηθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στις αρχές Μαρτίου, με την πρώτη από τις 12 δόσεις να πρέπει να έχει πληρωθεί μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ ή θα πληρώσουν μειωμένο φόρο ακινήτων έως και 70%.

Κριτήρια

Φέτος δεν θα πληρώσουν ΕΝΦΙΑ όσοι πληρούν συγκεκριμένα οικογενειακά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ θα έχουν τα νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα παιδιά, καθώς και όσοι έχουν αναπηρία άνω του 80%, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ., λαμβανομένου υπ’ όψιν του ποσοστού συνιδιοκτησίας.

Επίσης πλήρη απαλλαγή θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται σε πληγείσες από φυσικά φαινόμενα και καταστροφές περιοχές και όσοι πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά.

Μειωμένο ΕΝΦΙΑ κατά 50% θα πληρώσουν όσοι έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς με έως 1.500 κατοίκους, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Σε Εβρο, δυτική Μακεδονία και παραμεθόριες περιοχές το όριο αυξάνεται στους 1.700 κατοίκους. Σημειώνεται ότι για τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες ακινήτων ο φόρος ακινήτων θα είναι μηδενικός από το 2027. Δηλαδή ουσιαστικά πληρώνουν ΕΝΦΙΑ για τελευταία χρονιά.

Η έκπτωση χορηγείται εφόσον η αξία του ακινήτου δεν ξεπερνά τα 400.000 ευρώ. Μάλιστα, πολλοί από τους ιδιοκτήτες με κατοικίες ασφαλισμένες για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα θα ωφεληθούν και από την έξτρα μείωση που φτάνει έως το 20%, με αποτέλεσμα το συνολικό «κούρεμα» να αυξάνεται στο 70%. Την ίδια στιγμή, μισό φόρο θα πληρώσουν ιδιοκτήτες ακινήτων που πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τα 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 150.000 ευρώ για τον έγγαμο ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τα 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή τη σύζυγό του ή συμβιούντα και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Μείωση έως 20%

Με έκπτωση 20% θα ωφεληθούν όσοι έχουν κατοικίες ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών εφόσον η αντικειμενική αξία της κατοικίας, ανεξαρτήτως αν είναι κύρια, δευτερεύουσα ή εξοχική, δεν υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ. Πάνω από αυτό το όριο η μείωση περιορίζεται στο 10%. Σε περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια ασφάλισης είναι μικρότερη των 12 μηνών, η έκπτωση είναι ανάλογη του χρονικού διαστήματος.

Οπως προαναφέρθηκε, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να κάνουν τις απαιτούμενες διορθώσεις και μεταβολές στα στοιχεία των ακινήτων που αναγράφονται στο έντυπο Ε9 τις επόμενες 20 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, προκειμένου να πληρώσουν μικρότερο φόρο ακινήτων. Πρόκειται για ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν διαπιστώσει κενά και παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους που έχουν δηλώσει στην εφορία.

Τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι τα εξής:

– Βοηθητικοί χώροι

Αυτοί συνήθως αναγράφονται ως κύριοι από τους φορολογουμένους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η εφορία να μην υπολογίζει την έκπτωση 90% σε σχέση με τον φόρο που αναλογεί στον χώρο κύριας χρήσης.

– Υπόγεια

Τα υπόγεια επιφανειών ακινήτων συνήθως δηλώνονται ως χώροι κύριας χρήσης.

– Τετραγωνικά μέτρα

Τα περισσότερα από αυτά συνήθως αναγράφονται για τις επιφάνειες των κύριων ή και των βοηθητικών χώρων.

– Αριθμός ορόφου

Συνήθως υπάρχει κενό στη συμπλήρωση του κωδικού για τον αριθμό του ορόφου. Αυτό σημαίνει πως στις περιπτώσεις αυτές για τον προσδιορισμό του φόρου μετρά ο υψηλότερος συντελεστής, που αντιστοιχεί στον έκτο όροφο.

– Kτίσματα κενά, ημιτελή και μη ηλεκτροδοτούμενα ή ηλεκτροδοτούμενα με εργοταξιακό ρεύμα

Δεν συμπληρώνονται συνήθως οι κωδικοί για τα κτίσματα αυτά από τους υπόχρεους με συνέπεια την απώλεια της έκπτωσης 60% στο ποσό του φόρου.

– Δήλωση του έτους αποπεράτωσης του ακινήτου και όχι του έτους έκδοσης της οικοδομικής άδειας

Σε αυτή την περίπτωση η δήλωση αυτή οδηγεί σε υψηλότερο φόρο διότι η παλαιότητα του ακινήτου απομειώνει την τιμή ζώνης και περιορίζει την επιβάρυνση.

– Εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία)

Εάν δεν αναγράφεται από τον υπόχρεο ή αναγράφεται λανθασμένα, τότε αυτό επιφέρει άδικες χρεώσεις.

– Ποσοστό συνιδιοκτησίας

Εάν δεν αναγραφεί από τον φορολογούμενο, τότε υπολογίζεται κυριότητα 100% με υποχρέωση καταβολής ολόκληρου του ποσού του φόρου.