Λαγκάρντ: Υψηλά επιτόκια μέχρι να επανέλθει ο πληθωρισμός στον στόχο

«Θεωρούμε ότι τα επιτόκια πολιτικής μας έχουν φθάσει σε επίπεδα που, αν διατηρηθούν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, θα συμβάλουν ουσιαστικά στην έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στο στόχο μας», είπε η επικεφαλής της ΕΚΤ μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ωστόσο, η Λαγκάρντ υπογράμμισε κάποια μέτρια άμβλυνσης σε μια κατά τα άλλα ανθεκτική αγορά εργασίας, η οποία θα βοηθήσει στον αποπληθωρισμό, αφού η ταχεία αύξηση των ονομαστικών μισθών διατήρησε την πίεση στις τιμές.

Good morning from Brussels.

I’m here at the European Parliament for one of my regular hearings with MEPs.

