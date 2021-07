Λιγότερο πλαστικό και κυκλική οικονομία: Πώς εφαρμόζεται η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία στις επιχειρήσεις

Αναπάντεχες καταστάσεις, όπως φυσικές καταστροφές ή μεταδοτικές ασθένειες, με πιο πρόσφατη αυτή της πανδημίας του κοροναϊού, αποδεικνύουν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα οφείλει να αναπροσαρμόσει τις προτεραιότητές της και να κάνει τη μετάβαση σε μία νέα εποχή, εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πρακτικές αειφορίας βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις και η κυκλική οικονομία φαίνεται να είναι η μόνη λύση στην οποία αν επενδύσει συλλογικά ο επιχειρηματικός κόσμος, θα μπορεί να αντιμετωπίσει έγκαιρα επικείμενες κρίσεις. Εφαρμόζοντας κατάλληλα μέτρα και ανεξάρτητους ελέγχους και πιστοποιήσεις είναι εφικτό να ξεπερνούνται τα εμπόδια που συνδέονται με την επιχειρησιακή συνέχεια των οργανισμών.

Μειώνουμε το πλαστικό μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια

Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που προχώρησε στην Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904, σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. Στόχος του νομοσχεδίου είναι η πρόληψη και η μείωση των αρνητικών συνεπειών πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, καθώς και η προώθηση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία.

Aπό τις 3 Ιουλίου 2021 καταργήθηκαν 10 είδη πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης. Η απαγόρευση αφορά, μεταξύ άλλων, καλαμάκια, κύπελλα, μαχαιροπήρουνα, πιάτα και ράβδους μπαλονιών. Στόχος της απαγόρευσης σε αυτά τα πλαστικά προϊόντα είναι η μείωση της κατανάλωσης σε πλαστικά ποτήρια και πλαστικούς περιέκτες τροφίμων κατά 30% μέχρι το 2024 και κατά 60% μέχρι το 2026.

Είναι εφικτή η μετάβαση σε μία οικονομία κυκλική για τον κλάδο του πλαστικού;

Με την κατάλληλη ενημέρωση και τις ορθές πρακτικές, η μετάβαση στην κυκλική οικονομία είναι εφικτή ακόμα και για τον κλάδο του πλαστικού. Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι σε θέση να αναπτύσσει πάντα τις κατάλληλες υπηρεσίες με ευελιξία και να προλαμβάνει καταστάσεις, ενώ εξασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία των επιχειρήσεων που την επιλέγουν.

Προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία αξιόπιστων Υπηρεσιών Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης, όπως το πρότυπο ISO 14001 ή ο περιβαλλοντικός κανονισμός EMAS.

Επίσης μέσα από τις υπηρεσίες της TÜV AUSTRIA Hellas ελέγχεται η εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου (EU-ETS), πιστοποιείται ότι οι συσκευασίες προέρχονται από ορθά διαχειριζόμενα δάση (FSC), επαληθεύεται η αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών από μέταλλα βάσει των αντίστοιχων κανονισμών της ΕΕ, ελέγχονται και επαληθεύονται τα φθοριούχα αέρια και πιστοποιούνται οι ισχυρισμοί των εκθέσεων κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης των μεγάλων εταιρειών στη χώρα μας (GRI, AA 1000), κ.ά.

OkCompostκαι ΟΚ Recycled: Σύμμαχοι για μία κυκλική οικονομία

Την κρισιμότητα της κατάστασης για άμεση αλλαγή και κατεύθυνση προς τη βιωσιμότητα, έχει ήδη αναγνωρίσει ο κλάδος του πλαστικού που με δύο βασικούς πυλώνες στρατηγικής προκρίνει την καινοτομία για να σώσουμε τον πλανήτη από τη ρύπανση. Οι βασικοί αυτοί πυλώνες αφορούν: τη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού και τη χρήση πλαστικού που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές βιομάζας- γνωστά και ως βιοπλαστικά (προέλευση από: φυτικά λίπη και έλαια, παράγωγα ζάχαρης, άμυλο αραβοσίτου, απορρίμματα τροφίμων, αγροτικά υποπροϊόντα, κλπ).

Το OK Compost της TÜV AUSTRIA είναι το πλέον αναγνωρισμένο σήμα πιστοποίησης της βιοαποικοδομησιμότητας των βιοπλαστικών. με περισσότερους από 5000 πελάτες σε 25 χώρες. To OK Compost διαθέτει διαφορετικά λογότυπα για κάθε περιβάλλον κομποστοποίησης (βιομηχανική μονάδα, οικιακοί κάδοι, θάλασσα).

Επίσης για τα κοινά πλαστικά έρχεται η καινούρια υπηρεσία της TÜV AUSTRIA OK Recycled, που αφορά την πιστοποίηση του ποσοστού του ανακυκλωμένου πλαστικού στο τελικό προϊόν. Το Σχήμα πιστοποίησης OK Recycled Content καθορίζει τις απαιτήσεις για τον υπολογισμό του ανακυκλωμένου περιεχομένου των προϊόντων. Το πλαίσιο για το Σχήμα πιστοποίησης καθορίζεται από τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 15343 και ISO 14021.Η πιστοποίηση OK Recycled Content μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την Αλυσίδα αξίας (Supply Chain) του ανακυκλωμένου πλαστικού, προτού τα τελικά προϊόντα φτάσουν στους τελικούς καταναλωτές.