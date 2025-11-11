LIVE: 8ο Athens Investment Forum - Δείτε το Συνέδριο - Real.gr

Το 8ο Athens Investment Forum (AIF) επιστρέφει δυναμικά, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Banquet), με ένα κεντρικό θέμα που αποτυπώνει το πνεύμα της εποχής: «Η Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης – Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον».

Το Athens Investment Forum, που συνδιοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και τη Vertical Solutions SA, έχει καθιερωθεί ως θεσμός υψηλού κύρους καθώς συγκεντρώνει κορυφαίους εκπροσώπους της κυβέρνησης, της αγοράς και των θεσμών, λειτουργώντας ως σημείο συνάντησης όσων καθορίζουν τις εξελίξεις και χαράσσουν τις στρατηγικές της επόμενης ημέρας για τη χώρα.

Στην κεντρική σκηνή του φετινού AIF θα ανέβουν διακεκριμένοι ομιλητές από τον επιχειρηματικό, ενεργειακό, τεχνολογικό και βιομηχανικό χώρο, οι οποίοι θα καταθέσουν τη δική τους οπτική για το νέο αναπτυξιακό και επενδυτικό τοπίο.

Το φετινό AIF πραγματοποιείται σε μια περίοδο παγκόσμιας γεωοικονομικής αναδιάταξης, όπου η Ελλάδα καλείται να επαναπροσδιορίσει τη θέση της ως ανθεκτικός, καινοτόμος και ελκυστικός επενδυτικός κόμβος. Με αιχμή την πράσινη ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενεργειακή ασφάλεια, το Forum φιλοδοξεί να χαρτογραφήσει τις μεγάλες ευκαιρίες της επόμενης δεκαετίας, μέσα από στρατηγικό διάλογο υψηλού επιπέδου.

Οι θεματικές ενότητες του φετινού AIF καλύπτουν τους τομείς Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υποδομών & Κατασκευών, Ενέργειας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ενώ για πρώτη φορά προστίθεται ως νέος πυλώνας η Άμυνα και Ασφάλεια.

Οι συζητήσεις θα αναδείξουν πολιτικές, τάσεις και έργα που διαμορφώνουν το οικονομικό τοπίο της χώρας, ενώ θα αναπτυχθούν και νέες συνέργειες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

