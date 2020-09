Live - Southeast Europe Energy Forum 2020

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακη? Οικονομι?α (ΗΑΕΕ) και με την συμβολη? του Atlantic Council και του US Chamber of Commerce, διοργανώνει σήμερα Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020, στο ξενοδοχει?ο The ΜET στη Θεσσαλονι?κη το 4ο ετήσιο Southeast Europe Energy Forum 2020.