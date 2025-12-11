Λογαριασμός 6,6 δισ. ευρώ για τους φορολογούμενους σε 20 ημέρες - Tι πρέπει να πληρωθεί - Real.gr

Οι φορολογικές υποχρεώσεις που εκτείνονται από το φόρο εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ μέχρι τα τέλη κυκλοφορίας. Οι εκκρεμότητες από ρυθμίσεις οφειλών και οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου.

Δύσκολος μήνας ο Δεκέμβριος για εκατομμύρια φορολογούμενους οι οποίοι καλούνται να… συνδράμουν με περισσότερα από 6,6 δισ. ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό, τακτοποιώντας τις φορολογικές τους υποχρεώσεις οι οποίες εκτείνονται από το φόρο εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ μέχρι τα τέλη κυκλοφορίας.

Έως το τέλος του μηνός θα πρέπει να πληρωθεί η 10η δόση του ΕΝΦΙΑ, η 6η δόση του φόρου εισοδήματος, αλλά και ο βαρύς λογαριασμός (1,2 δισ. ευρώ) των τελών κυκλοφορίας του 2026.

Από την Πρωτοχρονιά θα επιβάλλονται πρόστιμα ανάλογα με το χρόνο εξόφλησης των τελών. Συγκεκριμένα προβλέπεται πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής:

25% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2026,

50% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου 2026, και:

100% των τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση εξόφλησης από την 1η Μαρτίου 2026 και μετέπειτα ή μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας έτους 2026.

