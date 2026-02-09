Μαθήματα οικονομικής ανάπτυξης - Real.gr

Ο Οδυσσέας Αθανασίου παρουσίασε το βιβλίο του, «Γιατί αυτοί πέτυχαν - 6 κράτη, από τη σκιά στην κορυφή».

Της ΜΑΙΡΗΣ Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η επιτυχία είναι ένας ευγενής στόχος που δεν βασίζεται σε μαγική συνταγή, ωστόσο η επίτευξή της προκύπτει από κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Η εργατικότητα, η ατομική ευθύνη, η στρατηγική, η ευφυΐα και η θέληση είναι σταθερές αξίες και απαραίτητα συστατικά για την επιτυχία. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε, μεταξύ άλλων, ο Οδυσσέας Αθανασίου, Chief Executive Officer της LAMDA Development, συγγραφέας και ένας από τους πιο επιδραστικούς και επιτυχημένους CEO στην Ελλάδα, κατόπιν ενδελεχούς μελέτης της εντυπωσιακής πορείας που διέγραψαν έξι μικρά κράτη, τα οποία κατάφεραν όχι μόνο να αλλάξουν τη μοίρα τους αλλά να αφήσουν το στίγμα τους στην ιστορία, αποτελώντας μέχρι σήμερα διεθνή παραδείγματα προόδου.

Τα συμπεράσματά του αποτυπώνονται στο πρώτο του βιβλίο «Γιατί αυτοί πέτυχαν – 6 κράτη, από τη σκιά στην κορυφή». Ενα βιβλίο που μέσα από μια ιστορικοπολιτική αναδρομή δίνει «τροφή» για τον δρόμο που οδηγεί προς την επιτυχία, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο και αισιόδοξο μήνυμα ότι «η ιστορία δεν ανήκει σε όσους περιμένουν, αλλά σε όσους τολμούν να τη γράψουν».

Διαχρονικές αξίες

Μέσα από την εμπειρική ματιά του στο επιχειρείν και σε συνδυασμό με τις ακαδημαϊκές του σπουδές στην Οικονομία και στην Πολιτική, ο Οδ. Αθανασίου τοποθετεί στο επίκεντρο της μελέτης του την Πορτογαλία των θαλασσοπόρων, τη Βενετία των εμπόρων, την Ολλανδία των καινοτομιών, την Εσθονία της ψηφιακής επανάστασης, τη Νότια Κορέα της τεχνολογίας και τη Σιγκαπούρη του διεθνούς εμπορίου. Στη συνέχεια, εξετάζει πώς τα έξι αυτά μικρά ή φαινομενικά αδύναμα κράτη, αξιοποιώντας τα δυνατά τους χαρτιά, «έπλασαν» το μέλλον τους με ευφυΐα και στρατηγική, καταφέρνοντας όχι μόνο να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής τους, αλλά να αναδειχθούν σε παγκόσμιες δυνάμεις. Μέχρι σήμερα, η ιστορία τους διδάσκει πολλά και για τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Ειδικότερα, η Βενετία και η Ολλανδία έδειξαν πώς η εμπορική ευφυΐα και η συλλογική οργάνωση μπορούν να μετατρέψουν ένα μικρό κράτος σε παγκόσμια δύναμη. Η Σιγκαπούρη και η Νότια Κορέα απέδειξαν ότι η στρατηγική, η επένδυση στη γνώση και η πειθαρχία μπορούν να αναδείξουν μια κοινωνία μέσα από τις στάχτες της ιστορίας και των συγκρούσεων, ενώ η Εσθονία, με την ψηφιακή της επανάσταση, καθώς και οι μικρές αλλά δυναμικές κοινωνίες έδειξαν ότι η καινοτομία και η προσαρμοστικότητα είναι τα όπλα όσων τολμούν να χαράξουν τον δικό τους δρόμο.

Σημεία ενδιαφέροντος

Το βιβλίο δεν είναι ένα ιστορικό ή ένα οικονομικό δοκίμιο. Δεν εξαντλείται σε ημερομηνίες, αριθμούς και στατιστικά δεδομένα. Αντίθετα, εστιάζει στον παλμό των γεγονότων, στην πολιτισμική τους διάσταση και στον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσαν το συλλογικό φαντασιακό κάθε λαού. Παράλληλα, εξετάζει τις θεσμικές και οικονομικές επιλογές που έδωσαν σε ορισμένα κράτη τη δύναμη να μεταμορφωθούν, να ξεπεράσουν τα όριά τους, να ακμάσουν.

Εμπνεόμενος από την επιτυχία έξι κρατών, πρόθεση του συγγραφέα είναι να μεταδώσει τις γνώσεις που αποκόμισε μέσω της μακρόχρονης ενασχόλησής του με το θέμα αυτό, αλλά κυρίως να εμπνεύσει κριτική, δημιουργική σκέψη. Γι’ αυτό και η αφήγησή του δεν βαραίνει από περιττούς τεχνικούς όρους αλλά επιδιώκει την απλότητα, την ουσία, την αμεσότητα.

Ως εκ τούτου, το βιβλίο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τον κόσμο πέρα από τα στενά όρια της εθνικότητας, της κοινωνικής τάξης, του φύλου ή της θρησκείας.

Η ματιά των ειδικών

«Είναι μια απόπειρα να δούμε πώς πραγματικά γράφεται η πορεία μιας χώρας», σχολιάζει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, συμπληρώνοντας ότι «το βιβλίο του Οδυσσέα Αθανασίου δεν είναι ένα εγχειρίδιο οικονομικών, ούτε μια στεγνή ιστορική μελέτη. Είναι κάτι πιο απαιτητικό. Είναι μια απόπειρα να δούμε πώς πραγματικά γράφεται η πορεία μιας χώρας. Οχι μόνο πάνω στους χάρτες και στα στατιστικά στοιχεία, αλλά και στον τρόπο που σκεφτόμαστε, που συνεργαζόμαστε, που εμπιστευόμαστε -ή δεν εμπιστευόμαστε- ο ένας τον άλλον».

Με το βλέμμα στραμμένο στους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη, την πολιτική και κυρίως στον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού, ο συγγραφέας θέτει ερωτήματα που αντανακλούν τις μεγάλες προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες της εποχής μας.

«Το ερώτημα “γιατί αυτοί πέτυχαν” είναι πολιτικό ερώτημα. Και είναι πολλοί εκείνοι που έχουν συμβάλει στην ενδιαφέρουσα συζήτηση κατά τη διάρκεια της ιστορίας και της δημιουργίας των σύγχρονων δυτικών κρατών», τονίζει η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου, εξηγώντας ότι «το βιβλίο του Οδυσσέα Αθανασίου είναι ένα σημαντικό βιβλίο, επειδή φωτίζει, μέσα από την επιτυχία έξι χωρών, ορισμένα χαρακτηριστικά που είναι κοινά σε κοινωνίες που πέτυχαν. Εργατικότητα, ατομική ευθύνη, στρατηγική, ευφυΐα, θέληση είναι ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά που συναντάμε στις κοινωνίες που σημείωσαν σημαντική πρόοδο».

Το βιβλίο του Οδ. Αθανασίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Μεταίχμιο». Ο εκδότης Νώντας Παπαγεωργίου χαρακτηρίζει το βιβλίο «εξαιρετικά ενδιαφέρον και χρήσιμο» σχολιάζοντας ότι «ο τίτλος “Γιατί αυτοί πέτυχαν – 6 κράτη, από τη σκιά στην κορυφή”, προϊδεάζει για ερώτηση, αλλά χωρίς ερωτηματικό στο τέλος, καθώς η έρευνα που διεξήγαγε ο συγγραφέας δίνει τις απαντήσεις».