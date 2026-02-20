Μειωμένο στα 362,8 δισ. ευρώ το Δημόσιο Χρέος το 2025 - Real.gr

Στα 362,8 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος στο τέλος του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 2,15 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τα 364,95 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Tαυτόχρονα τα ρευστά διαθέσιμα της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκαν στα 39,5 δισ. ευρώ από 36,2 δισ. ευρώ αντιστοίχως. Εάν αφαιρεθούν από το συνολικό χρέος — δεδομένου ότι αποτελούν μέρος του — το καθαρό χρέος της Γενικής Κυβέρνησης περιορίζεται στα 323,22 δισ. ευρώ, από 328,68 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Τα στοιχεία για το Δημόσιο Χρέος δείχνουν επίσης μία αύξηση των repos του Δημοσίου στα 62,8 δισ. ευρώ από 56,9 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2024. Το ποσό αυτό αφορά βραχυπρόθεσμα δάνεια, ανακυκλούμενα που χορηγούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου κατέγραψαν μείωση κατά 724 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024, στα 25,07 δισ. ευρώ από 25,8 δισ. ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου εκείνης της χρονιάς. Οι εγγυήσεις που έχει χορηγήσει το Δημόσιο στο πλαίσιο του προγράμματος ΗΡΑΚΛΗΣ για την ελάφρυνση των κόκκινων δανείων από τις τράπεζες διαμορφώθηκαν στα 17,1 δισ. ευρώ από 17,3 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2024.

Κατά τη διάρκεια του 2025 δόθηκαν νέες εγγυήσεις 2,3 δισ. ευρώ για την τιτλοποίηση των δανείων της Attica Bank (Rhodium , Domus1) Εθνικής Τράπεζας (Leon) και στην Alpha Bank για τα πακέτα δανείων Gaia I και ΙΙ, . Τα έσοδα που εισέπραξε το Δημόσιο από τις προμήθειες των εγγυήσεων αυτών το 2025 ανήλθαν σε 293 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις εγγυήσεις για τα δάνεια της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, αυτές παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές, φθάνοντας τα 2,09 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 2,07 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Η μέση σταθμική διάρκεια του χρέους διαμορφώθηκε στα 18,37 έτη, ελαφρώς χαμηλότερα από τα 18,97 έτη που ίσχυαν στο τέλος του 2024, εξέλιξη που συνδέεται με τη σταδιακή εξόφληση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της περιόδου της οικονομικής κρίσης. Παρά τη μικρή αυτή μεταβολή, το μέσο επιτόκιο εξυπηρέτησης παρέμεινε σταθερό στο 1,33%, συγκαταλεγόμενο στα χαμηλότερα επίπεδα εντός της ΕΕ. Το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος δανεισμού οφείλεται κυρίως στα δάνεια ύψους 230 δισ. ευρώ από τους επίσημους πιστωτές — κυρίως την Ευρωζώνη, τον EFSF και τον ESM — τα οποία έχουν μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής (25-30 έτη) και μέσο επιτόκιο 1,1%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των ενδοκυβερνητικών υποχρεώσεων (δηλαδή των οφειλών του Κεντρικού Δημοσίου προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης), ανήλθε στα 406,18 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, έναντι 402,2 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ