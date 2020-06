Μείωση του ΑΕΠ στην ευρωζώνη κατά 3,6% και 1,6% στην Ελλάδα το 1ο τρίμηνο του 2020

Το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 3,6% στη ζώνη του ευρώ, κατά 3,2% στην ΕΕ, κατά 1,3% στην Κύπρο και 1,6% στην Ελλάδα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με εκτίμηση που δημοσιεύθηκε σήμερα από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Αυτές ήταν οι μεγαλύτερες μειώσεις που παρατηρήθηκαν από την έναρξη των χρονοσειρών καταγραφής του ΑΕΠ το 1995. Το τέταρτο τρίμηνο του 2019, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,1% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ, κατά 1,0% στην Κύπρο, αλλά μειώθηκε ήδη κατά 0,7% στην Ελλάδα.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 3,1% στη ζώνη του ευρώ, κατά 2,6% στην ΕΕ, κατά 0,9% στην Ελλάδα, αλλά αυξήθηκε κατά 0,8% στην Κύπρο. το πρώτο τρίμηνο του 2020, μετά από + 1,0%, + 1,2%, +1,0 και + 3,2% αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο.

Αυτές ήταν οι μεγαλύτερες μειώσεις από το τρίτο τρίμηνο του 2009 (-4,5% για τη ζώνη του ευρώ και -4,4% για την ΕΕ).

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε κατά 1,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά από + 0,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2019). Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% (μετά από + 2,3% το προηγούμενο τρίμηνο).

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2020, η Ιρλανδία (+ 1,2%), η Βουλγαρία και η Ρουμανία (και οι δύο + 0,3%) καθώς και η Σουηδία (+ 0,1%) εξακολουθούν να καταγράφουν θετική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ΑΕΠ μειώθηκε σε όλα τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, με τις υψηλότερες μειώσεις στη Γαλλία και την Ιταλία (και οι δύο -5,3%) καθώς και στην Ισπανία και τη Σλοβακία (και οι δύο -5,2%).

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, οι τελικές καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 4,7% στη ζώνη του ευρώ και κατά 4,3% στην ΕΕ (μετά από + 0,1% στη ζώνη του ευρώ και + 0,3% στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο).

Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου μειώθηκε κατά 4,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,9% στην ΕΕ (μετά από + 5,0% και + 4,3% αντίστοιχα). Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 4,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,5% στην ΕΕ (μετά από + 0,1% και -0,1% αντίστοιχα).

Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 3,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,2% στην ΕΕ (μετά από + 1,9% και + 1,5% αντίστοιχα). Οι δαπάνες τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών είχαν σημαντική αρνητική συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ (-2,5 και -2,3 εκατοστιαίες μονάδες αντίστοιχα) και η συμβολή του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου ήταν επίσης αρνητική και στις δύο ζώνες (-1,0 και -0,9 αντίστοιχα) όπως και η συνεισφορά του εξωτερικού ισοζυγίου.

Η συμβολή των αλλαγών στα αποθέματα ήταν θετική και για τις δύο ζώνες (+0,3 μονάδες για τη ζώνη του ευρώ και +0,4 μονάδες για την ΕΕ). Στο επίπεδο των βιομηχανιών, παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτερες μειώσεις για τις δραστηριότητες εμπορίου, μεταφορών, διαμονής και εξυπηρέτησης τροφίμων (-6,8% στη ζώνη του ευρώ και -6,2% στην ΕΕ) και τέχνες, ψυχαγωγία και άλλες υπηρεσίες (-6,8% και - 6,1% αντίστοιχα) ενώ η γεωργία παρουσίασε τις πιο ήπιες μειώσεις (-0,8% και -0,7%).