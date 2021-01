Μείωση του όγκου του λιανικού εμπορίου στη ΕΕ κατά 6,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 5,0% στην ΕΕ το Νοέμβριο του 2020

Τον Νοέμβριο του 2020, τα μέτρα περιορισμού του COVID-19 που εισήχθησαν εκ νέου από πολλά κράτη μέλη είχαν σημαντικό αντίκτυπο στο λιανικό εμπόριο, καθώς ο εποχικά προσαρμοσμένος όγκος του λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 6,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 5,0% στην ΕΕ, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2020, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Τον Οκτώβριο του 2020, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 1,4% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ. Τον Νοέμβριο του 2020 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2019, ο προσαρμοσμένος όγκος του λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 2,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,0% στην ΕΕ.

Στην Κύπρο ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 2,6% τον Οκτώβριο του 2020 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2020 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) και μειώθηκε κατά -1,1 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2019. Στην Ελλάδα, αυξήθηκε κατά 3,8% σε μηνιαία και 4,7% σε ετήσια βάση για τον Οκτώβριο του 2020 (τελευταία διαθέσιμα δεδομένα).

Στη ζώνη του ευρώ τον Νοέμβριο του 2020, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020, ο όγκος του λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 10,6% για τα καύσιμα αυτοκινήτων, κατά 8,9% για τα μη διατροφικά προϊόντα (σε αυτήν την κατηγορία οι παραγγελίες μέσω ταχυδρομείου και το διαδίκτυο αυξήθηκαν κατά 1,8%) και κατά 1,7 % για τρόφιμα, ποτά και καπνό.

Στην ΕΕ, ο όγκος του λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 7,7% για καύσιμα αυτοκινήτων, κατά 7,3% για προϊόντα εκτός των τροφίμων (παραγγελίες μέσω ταχυδρομείου και διαδίκτυο + 2,3%) και κατά 1,5% για τρόφιμα, ποτά και καπνό. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μειώσεις του συνολικού όγκου λιανικού εμπορίου παρατηρήθηκαν στη Γαλλία (-18,0%), στο Βέλγιο (-15,9%) και στην Αυστρία (-9,9%).

Στη ζώνη του ευρώ το Νοέμβριο του 2020, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2019, ο όγκος του λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 18,0% για καύσιμα αυτοκινήτων και κατά 5,2% για μη διατροφικά προϊόντα (σε αυτήν την κατηγορία οι παραγγελίες μέσω ταχυδρομείου και το διαδίκτυο αυξήθηκαν κατά 32,0%), ενώ τα τρόφιμα , τα ποτά και ο καπνός αυξήθηκαν κατά 2,7%.

Στην ΕΕ, ο όγκος του λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 15,3% για καύσιμα αυτοκινήτων και κατά 3,3% για προϊόντα εκτός των τροφίμων (παραγγελίες μέσω ταχυδρομείου και Διαδίκτυο + 32,9%), ενώ τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός αυξήθηκαν κατά 2,4%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις του συνολικού όγκου λιανικού εμπορίου σημειώθηκαν στη Γαλλία (-15,7%), τη Σλοβενία ??(-14,2%) και το Βέλγιο (-11,7%). Οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Γερμανία (+ 8,8%), τη Δανία (+ 8,7%) και τις Κάτω Χώρες (+ 6,6%)