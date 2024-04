«Μεταφορές & Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα»: Δείτε το συνέδριο για τις Υποδομές και τα Δίκτυα

Την ανανέωση του στόλου και την συντήρηση γραμμών και συρμών συζήτησαν οι συμμετέχοντας της δεύτερης ενότητας με θέμα “Μεταφορές & Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα” στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Υποδομές και Δίκτυα: Η Ελληνική Πραγματικότητα. Εκσυγχρονισμός, Ανθεκτικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» που διοργανώνει η Next is Now και η Dome Consulting.