Μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις της Ένωσης Επιμελητηρίων για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας

Αύξηση του ποσοστού αφορολογήτων αποθεματικών με διαδικασία αυτό – ένταξης για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, εάν κάποια εταιρεία είναι την τελευταία 3ετία εξαγωγική άνω του 50% και διατηρεί το ίδιο ποσοστό εξαγωγών, τότε θα αυξάνει το ποσοστό αφορολογήτων αποθεμάτων κατά το ήμισυ, δηλαδή αύξηση κατά 25% και τελικά να απολαμβάνει συνολικά αφορολόγητα αποθεματικά 100% + 25% = 125% της επένδυσης. Σε περίπτωση που αυξήσει το ποσοστό των εξαγωγών μετά την επένδυση από 50% σε 60%, η επιχείρηση θα απολαμβάνει αφορολόγητα αποθεματικά 100% + 25% + 2*10%= 145%.