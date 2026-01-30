Μιχαηλίδου: Θα ανοίξουν 20.000 κλειστά σπίτια με το νέο στεγαστικό πρόγραμμα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Για το μεγάλο ζήτημα του στεγαστικού και τις νέες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης μίλησε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο νέο Πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», στο οποίο θα αρχίσουν να γίνονται αιτήσεις από τον προσεχή Μάιο. Η υπουργός ανέφερε ότι «βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι να πέσουν οι τιμές συνολικά στα ενοίκια και να διευκολυνθεί ο κόσμος. Αυτό θέλουμε να επιτύχουμε από το σύνολο των πολιτικών μας» και πρόσθεσε πως υπάρχει μεγάλη ζήτηση κατοικιών, ιδίως στα αστικά κέντρα. Σε αυτά και κυρίως στην Αθήνα, η νέα δόμηση είναι πολύ δύσκολη αφού υπάρχει κορεσμός. Επομένως, η κυβέρνηση έθεσε ως στόχο το άνοιγμα των πολλών κλειστών σπιτιών. Ως πρώτο στόχο έθεσε το άνοιγμα 20.000 σπιτιών. Για αυτόν τον σκοπό εξασφάλισε ποσό 0,5 δισ. ευρώ, μέσω διαπραγμάτευσης και αλλαγής λογικής σε σχέση με το γνωστό «Εξοικονομώ».

Όπως σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου, «έγινε αντιληπτό ότι δεν επαρκούσε ως κίνητρο απλά η ενεργειακή αναβάθμιση. Με το νέο Πρόγραμμα, δίνουμε ένα μέρος του ποσού για αυτήν, αφού παραμένει σημαντική, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της επιδότησης επιτρέπουμε να δοθεί και για μια πλήρη, γενική ανακαίνιση της κατοικίας. Πιστεύουμε πως αυτό είναι ένα ισχυρό κίνητρο και αυτό θα φανεί στην πράξη, ρίχνοντας πολλά σπίτια στην αγορά». Υπενθυμίζεται πως με το νέο Πρόγραμμα προβλέπεται ενίσχυση έως 36.000 ευρώ, καθώς και προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί, για πραγματοποίηση εργασιών ανακαίνισης σε κλειστά σπίτια. Το ποσοστό επιδότησης των εργασιών από την κυβέρνηση φτάνει στο νέο Πρόγραμμα από 80 έως 90%, γεγονός που αυξάνει ακόμα περισσότερο τη σημασία αυτής της ενίσχυσης.

Σε ερώτηση εά σε αυτές τις κατοικίες θα τεθεί κάποιο ειδικό, μειωμένο μίσθωμα από την κυβέρνηση, η υπουργός εξήγησε αναλυτικά την κυβερνητική προσέγγιση: «Για τον σκοπό αυτόν που αναφέρετε έχουμε σχεδιάσει και αναπτύσσουμε άλλες, παράλληλες πολιτικές όπως είναι η κοινωνική αντιπαροχή, η εκμετάλλευση αδρανών στρατοπέδων και μόλις πρόσφατα το νέο “Κατασκευάζω-Νοικιάζω”. Μέσω αυτών των πολιτικών θα έχουμε κατοικίες με κοινωνικό μίσθωμα. Αλλά η γενική μας πολιτική κατεύθυνση είναι πως οι τιμές θα πέσουν συνολικά στην αγορά μέσω της αύξησης του στεγαστικού αποθέματος. Το λένε οι νόμοι της οικονομίας και της προσφοράς-ζήτησης. Όσα περισσότερα σπίτια στην αγορά τόσο θα πέφτουν συνολικά και οι τιμές. Πιστεύουμε πως μόλις αρχίσει η υλοποίηση των Προγραμμάτων αυτών, ο στόχος μας θα αρχίσει να επιτυγχάνεται σταδιακά».

Η κ. Μιχαηλίδου θύμισε και τα παραδείγματα από τα Προγράμματα «Σπίτι μου 1 και 2» λέγοντας πως ήδη έχουν αποκτήσει σπίτι μέσω αυτών πάνω από 22.000 οικογένειες.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε ένα άλλο βασικό κεφάλαιο της πολιτικής του υπουργείου, το ζήτησμα της αναπηρίας, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη κυβέρνηση, ιδίως τα τελευταία χρόνια, έχει πραγματοποιήσει μεγάλες τομές που ανταποκρίνονται σε πάγια αιτήματα του αναπηρικού κινήματος. Μίλησε για τις πολλές παρεμβάσεις που γίνονται μέσα από το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο της Δευτέρας 26/01/2026 και ανέλυσε, ως πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα, το καινοτόμο Πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού.

Όπως υπογράμμισε, «το Πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού, με την τόσο ξεχωριστή σημασία για κάθε Άτομο με Αναπηρία που λαμβάνει τις υπηρεσίες αυτές, ανακτώντας μεγάλο μέρος της προσωπικής του ανεξαρτησίας και αυτονομίας, λαμβάνει πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά, αφού από ευρωπαϊκό γίνεται κρατικό. Στόχος μας είναι σταδιακά να έχουν πρόσβαση όλο και περισσότεροι πολίτες με αναπηρία, σύμφωνα πάντα με τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες. Η πλήρης κάλυψη παραμένει φιλοδοξία μας, αναγνωρίζουμε όμως πως ο στόχος δεν είναι εύκολος. Επειδή μάλιστα έχουμε πλήρη επίγνωση της δυσκολίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας, των υψηλών απαιτήσεων για εκείνους που την προσφέρουν, προβλέπουμε και αύξηση της αμοιβής των προσωπικών βοηθών».

Τέλος, σε σχόλιό της για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η κυβέρνηση, παρά την αναγνωρισμένη δυσκολία της συγκυρίας, συγκρατεί δυνάμεις και ποσοστά, και δήλωσε αισιόδοξη για τη συνέχεια. «Οι πολίτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, βλέπουν όμως μια κυβέρνηση που δουλεύει, που έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα για τη χώρα και από την άλλη μια αντιπολίτευση σε αποσύνθεση και πολυδιάσπαση. Αν κάτι μου φαίνεται σαφές είναι πως οι πολίτες δεν θέλουν να γυρίσουμε στην κατάσταση που βρισκόμασταν πριν από το 2019», επεσήμανε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.