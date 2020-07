Μηνιαία αύξηση 17,8% στο λιανικό εμπόριο στην ΕΕ το Μάιο, πτώση 25,5% στην Ελλάδα τον Απρίλιο

Τον Μάιο του 2020, όταν τα κράτη μέλη άρχισαν να χαλαρώνουν τα μέτρα περιορισμού του COVID-19, ο εποχικά προσαρμοσμένος όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 17,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 16,4% στην ΕΕ, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Τον Απρίλιο του 2020, ο όγκος του λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 12,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 11,4% στην ΕΕ. Τον Μάιο του 2020 σε σύγκριση με τον Μάιο του 2019, ο δείκτης λιανικών πωλήσεων με προσαρμοσμένο το ημερολόγιο μειώθηκε κατά 5,1% στη ζώνη του ευρώ και 4,2% στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία στην Ελλάδα η μηνιαία πτώση ήταν -25,5% τον Απρίλιο και -24,8% ετησίως.

Στη ζώνη του ευρώ τον Μάιο του 2020, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 38,4% για τα καύσιμα αυτοκινήτων, κατά 34,5% για τα μη διατροφικά προϊόντα και κατά 2,2% για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό. Στην ΕΕ, ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 31,9% για καύσιμα αυτοκινήτων, κατά 30,2% για προϊόντα εκτός των τροφίμων και κατά 2,1% για τρόφιμα, ποτά και καπνό. Επισημαίνεται ότι ο όγκος του λιανικού εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ειδών ένδυσης και υποδημάτων αυξήθηκε κατά 147,0% στη ζώνη του ευρώ και κατά 130,7% στην ΕΕ. Ο όγκος του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, εκτός από τη Βουλγαρία, όπου παρέμεινε αμετάβλητη. Οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στο Λουξεμβούργο (+ 28,6%), τη Γαλλία (+ 25,6%) και την Αυστρία (+ 23,3%).

Στη ζώνη του ευρώ τον Μάιο του 2020, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2019, ο όγκος του λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 27,4% για τα καύσιμα αυτοκινήτων και κατά 9,0% για τα μη διατροφικά προϊόντα, ενώ τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός αυξήθηκαν κατά 4,9%. Στην ΕΕ, ο όγκος του λιανικού εμπορίου μειώθηκε κατά 24,3% για καύσιμα αυτοκινήτων και κατά 6,9% για προϊόντα εκτός των τροφίμων, ενώ τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός αυξήθηκαν κατά 4,1%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Βουλγαρία (-20,4%), στο Λουξεμβούργο (-19,7%) και στην Ισπανία (-17,9%). Οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Γερμανία (+ 7,2%), τη Δανία (+ 6,6%) και την Αυστρία (+ 4,8%).