Μητσοτάκης - Σκλαβενίτης: Ανταγωνισμός και τιμές βασικών αγαθών στο τραπέζι των συζητήσεων - Real.gr

Μητσοτάκης – Σκλαβενίτης: Ανταγωνισμός και τιμές βασικών αγαθών στο τραπέζι των συζητήσεων

18:39, 10/10/2025
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα (10/10) συνάντηση με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτη, Γεράσιμο Σκλαβενίτη. Βασικό αντικείμενο συζήτησης το θέμα του ανταγωνισμού και της διαφάνειας στις τιμές βασικών αγαθών και τροφίμων, ζήτημα που «καίει» την ελληνική κοινωνία.

Επίσης συζητήθηκε να υπάρξει σαφήνεια και καθαρότητα στους κανόνες που πρέπει να διέπουν τους ελέγχους που πραγματοποιεί η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου (ΔΙΜΕΑ) και συμφωνήθηκε το προσεχές διάστημα οι δύο πλευρές, κυβέρνηση και Ένωση των Σούπερ Μάρκετ, να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας και η μεθοδολογία της αρχικής τιμής.

Σύμφωνα με πληροφορίες βασική επιδίωξη της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Γεράσιμο Σκλαβενίτη ήταν να πέσουν οι τόνοι προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

