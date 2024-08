Μύκονος: Η πραγματικότητα της φετινής τουριστικής σεζόν στο «Νησί των Ανέμων»

Η προσέλευση των διάσημων και επωνύμων επισκεπτών στο Νησί των Ανέμων την φετινή καλοκαιρινή σεζόν είναι αξιοσημείωτη και ιδιαίτερα ενθαρρυντική.

Ιωάννης Ρεβύθης, Oικονομολόγος – Εκτιμητής Ακινήτων | Επίτιμος Πρόεδρος Συλλόγου Κτηματομεσιτών Αττικής | Π. Πρόεδρος Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδας & Συλλόγου Κτηματομεσιτών Αθηνών - Αττικής

Μέχρι σήμερα υπάρχει μια μείωση της τάξεως 10-15% στην επισκεψιμότητα από Ευρωπαίους και Αμερικάνους και ο λόγος είναι η αύξηση των οικογενειακών εξόδων, η αύξηση των αεροπορικών εισιτηρίων και ναύλων αλλά και η επιβαρυμένη οικονομία των κρατών λόγω της σύρραξης πολέμων στην Κεντρική Ευρώπη και την Μέση Ανατολή. Ενώ η μείωση αυτή είναι εμφανής σε όλα τα τουριστικά θέρετρα ανά τον κόσμο και ιδιαίτερα στην γαλλική και την ιταλική Ριβιέρα, η Μύκονος φέτος διαφέρει!

Οι αφίξεις των ιδιωτικών jets από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα στο νησί της Μυκόνου ξεπερνούν τις 1.000. Την προηγουμένη εβδομάδα σημειώθηκαν 150 αφίξεις ενώ τα mega yachts κατακλύζουν τις νότιες τοποθεσίες του νησιού. Το νησί δεν έχει μόνο να προσφέρει την νυκτερινή ζωή με τα διεθνώς αναγνωρισμένα εστιατόρια όπως τα Zuma, Nammos, Matsuhisa, Coya, Nusr-Et, τα επώνυμα clubs Lio, Pacha, Scorpios, Bomboniere κ.α. αλλά έχει καταπληκτικά παραδοσιακά εστιατόρια και ταβέρνες διάσπαρτες, στο κέντρο της Χώρας της Μυκόνου και στο μοναδικό χωριό την Άνω Μερά. Εκτός αυτών, το νησί προσφέρει καταπληκτικές παραλίες, αμέριστη φιλοξενία από τους ντόπιους και τους επιχειρηματίες, πολιτιστικά δρώμενα, δυνατότητα επίσκεψης στα γύρω νησιά και ιδιαίτερα στην ιστορική Δήλο (είναι από μόνη της ένα μουσείο), δίνοντας στον επισκέπτη την ευκαιρία να ζήσει το νησί όλο το 24ωρο. Υπάρχουν επίσης καταπληκτικές αμμώδεις ανοργάνωτες παραλίες χωρίς κοσμοσυρροή στον Άγιο Σώστη, την Κάπαρη, τον Φραγκιά, την Μερχιά, την Μυρσίνη κ.α. Ο καιρός δείχνει να είναι σύμμαχος του φετινού καλοκαιριού σε αυτό και οι επιχειρηματίες ευελπιστούν ότι ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος θα είναι ακόμα καλύτεροι από πέρυσι.

Σε πολλά επώνυμα clubs και εστιατόρια του νησιού εάν δεν προβλέψεις να κάνεις προκράτηση σίγουρα θα δυσκολευτείς να εξυπηρετηθείς άμεσα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η Μύκονος διαχρονικά κρατά τα σκήπτρα της παροχής υψηλών προδιαγραφών διαμονής και υπηρεσιών στην ελληνική τουριστική σκακιέρα ώστε να συγκρίνεται με άλλους διεθνείς τουριστικούς προορισμούς. Γι’ αυτό λοιπόν και διεθνή τουριστικά brands επενδύουν στο νησί όπως οι μελλοντικές κατασκευές του One & Only Resort, του Four Seasons (θα ανοίξει του χρόνου) και του Hilton στην Μερχιά.

Οι τιμές στις ενοικιαζόμενες βίλες, λόγω της μείωσης των επισκεπτών φέτος είναι χαμηλότερες κατά 20-30% και σίγουρα δεν θα αγγίξουν τις πληρότητες των δύο προηγούμενων ετών. Οι λόγοι είναι η πληθώρα τέτοιων κατοικιών και η μείωση – όπως προείπαμε – του εισοδήματος λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Αντιθέτως το real estate για κατοικίες κινείται με αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον και σε συνδυασμό με την αναστολή οικοδομικών αδειών και αναθεωρήσεων – εδώ και ένα χρόνο – λόγω του καινούριου χωροταξικού που ετοιμάζει το υπουργείο, έχει ως αποτέλεσμα την συγκράτηση των τιμών πωλήσεων ενώ σε κάποιες συγκεκριμένες βίλες και περιοχές την αύξησή τους. Οι τιμές για κατοικίες από 150 τ.μ. έως 300 τ.μ. κυμαίνονται κατά μέσο όρο στις 5.000€/τ.μ., ενώ οι βίλες υψηλών προδιαγραφών κοντά στην θάλασσα ή με καταπληκτική θέα στην θάλασσα με υπογραφή επώνυμων αρχιτεκτονικών γραφείων και κατασκευαστικών εταιρειών ξεπερνούν τις 10.000€/τ.μ. Κατοικίες που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις εξοχικές κατοικίες της γαλλικής και ιταλικής Ριβιέρας. Πρέπει να τονισθεί βέβαια ότι το κόστος κατασκευής στα νησιά έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 2 χρόνια.

Σήμερα το νησί των ανέμων με λιγότερη επισκεψιμότητα, καλύτερο service, περισσότερη ασφάλεια και υψηλή φιλοξενία δείχνει να προσελκύει εκτός από πολίτες όλου του κόσμου και διεθνούς φήμης επισκέπτες, αθλητές, ηθοποιούς από το Hollywood και επώνυμους billionaires επιχειρηματίες όπως τον Jeff Bezo, την Kylie Minogue η οποία ενώ είχε συναυλία στο Bodrum επέλεξε την Μύκονο για τις διακοπές της, την Jessica Alba, τον Matt Damon, τον Chris Hemsworth, τον DJ γιο του Sarkozy, τον Jared Leto, τον Jerry Jones (Dallas Cowboys), την Natalie Portman, τον Timoti, τον Nick Giannopoulos, τον Acun Ilicali, την Ana Beatriz Barros, τον Kevin Hart, τον Mohamed Salah, την Πριγκίπισσα του Μαρόκο, την Isabelle Goulart, τον Boban Marjanovic, την Nadine Mirada, τον Kendrick Nunn, τον Dwayne Johnson, τον Slimane, τον Tommy Hilfiger, τον Lucien Laviscount, τον Lucas Cage, τον Casey Affleck, την Caylee Cowan και την Lindsay Lohan.

