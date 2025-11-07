Ν. Παπαθανάσης: Νέα δάνεια 780 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ - Real.gr

Υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, η τροποποιητική απόφαση για την νέα αύξηση των πόρων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) κατά 200 εκατ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και τη διεύρυνση της πρόσβασης των ΜμΕ στη χρηματοδότηση.

Η πρόσθετη αυτή χρηματοδότηση κατανέμεται ισόποσα στα δύο σκέλη του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ – το Ταμείο Δανείων και το Ταμείο Εγγυοδοσίας – αυξάνοντας τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του κάθε Ταμείου κατά 100 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, επανεκκινείται το Ταμείο Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ και από σήμερα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα KYC – «Know Your Customer» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την υποβολή αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Το Ταμείο Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ έχει πλέον τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει επιπλέον 240 εκατ. ευρώ και το Ταμείο Εγγυοδοσίας 540 εκατ. ευρώ σε νέα δάνεια μέσω της μόχλευσης τραπεζικών κεφαλαίων.

Η αύξηση αυτή αποφασίστηκε μετά και από την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων για τα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κίνησης, που χορηγήθηκαν έως τώρα από το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ και τα οποία ανήλθαν σε σχεδόν 700 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, το οποίο παραμένει ανοικτό για νέες αιτήσεις, ενισχύεται περαιτέρω με τους επιπλέον αυτούς εθνικούς πόρους, βελτιώνοντας τη δυνατότητα χρηματοδοτικής στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω παροχής εγγυοδοσίας.

Βασικά χαρακτηριστικά των δύο Ταμείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ:

-Το Ταμείο Δανείων προσφέρει δάνεια με το 40% του ποσού να χορηγείται άτοκα και με επιδότηση επιτοκίου 3% στο υπόλοιπο μέρος (60%) για 2 έτη. Συνολικά, τα δάνεια που παρέχονται μέσω του Ταμείου Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ έχουν μειωμένο επιτόκιο έως και κατά 70% για τα 2 πρώτα χρόνια. Η διάρκεια των δανείων για τα επενδυτικά είναι από 5 έως 12 έτη, με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες. Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης η διάρκεια είναι από 2 έως 5 έτη, με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες, κατά την οποία η επιχείρηση δεν αποπληρώνει κεφάλαιο αλλά μόνο τόκους.

-Το Ταμείο Εγγυοδοσίας παρέχει προστασία πιστωτικού κινδύνου με τη μορφή εγγύησης για το σύνολο των επιλέξιμων επιχειρήσεων. Προσφέρει εγγύηση από 70% έως 80% σε επενδυτικά δάνεια (ύψους 10.000 ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ), καθώς και σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης και δάνεια ανακυκλούμενης πίστωσης (από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ). Επίσης, προσφέρει επιδότηση επιτοκίου δύο ποσοστιαίων μονάδων για δυο έτη σε επιχειρήσεις της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου, και τριών ποσοστιαίων μονάδων σε επιχειρήσεις των υπολοίπων Περιφερειών της χώρας. Για δάνεια έως 50.000 ευρώ δεν θα απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις.

O αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε: « Η ενίσχυση των επενδύσεων, η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η διεύρυνση της πρόσβασης των ΜμΕ στη χρηματοδότηση, βρίσκονται στον πυρήνα της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην κατεύθυνση αυτή, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο, με ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο τα δάνεια που ήδη έχουν δοθεί στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, ξεπερνούν τα 1,9 δισ. ευρώ, με πάνω από το 90% αυτών να κατευθύνονται σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω από 10 εκατ. ευρώ και σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζόμενους. Η νέα αύξηση των πόρων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ αποτελεί έμπρακτη απόδειξη του ενδιαφέροντος της αγοράς αλλά, ταυτόχρονα, και της βούλησης μας κάθε διαθέσιμος πόρος να κατευθυνθεί προς το περαιτέρω κλείσιμο του επενδυτικού κενού που προκάλεσε η κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, προς την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, προς τη δημιουργία ακόμα περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας για όλους τους συμπολίτες μας».

Ο γ.γ. Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Βασίλης Σιαδήμας, σημείωσε: «Η στρατηγική αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ που εισρέουν από χρηματοδοτικά εργαλεία προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, επιτρέπει την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, χωρίς νέα επιβάρυνση του δημόσιου προϋπολογισμού. Με την πρόσθετη χρηματοδότηση του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, ενισχύουμε έναν αποδεδειγμένα αποτελεσματικό αναπτυξιακό μηχανισμό, διευρύνοντας την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και στηρίζοντας τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας».

H διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Ισμήνη Παπακυρίλλου, τόνισε: «Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες χρηματοδότησης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται πλέον σε 3,3 δισ. ευρώ. Με την αύξηση των πόρων και την επανενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας KYC για το Ταμείο Δανείων, εξασφαλίζεται η συνέχιση της απρόσκοπτης ροής ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις, αλλά και η ενδυνάμωση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Στρατηγικός μας στόχος είναι η διεύρυνση της πρόσβασης των ΜμΕ στη χρηματοδότηση, η ενίσχυση της τραπεζικής τους διασύνδεσης και η δημιουργία σταθερών προϋποθέσεων ανάπτυξης για το σύνολο της πραγματικής οικονομίας».