Ν. Μπακατσέλος: Η AUSA αποτελεί ευκαιρία για την ουσιαστική διασύνδεση της χώρας μας με την παγκόσμια στρατιωτική-αμυντική κοινότητα

Στην AUSA 2021 Annual Meeting and Exposition, η οποία διεξήχθη 11-13 Οκτωβρίου, στην Washington των ΗΠΑ, συμμετείχε για 8η διαδοχική χρονιά η Ελλάδα μέσα από το Ελληνικό Περίπτερο, το οποίο οργανώθηκε από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) και την υποστήριξη του Enterprise Greece.

Τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η τελετή των εγκαινίων του Ελληνικού Περιπτέρου. Στο καθιερωμένο κόψιμο της κορδέλας συμμετείχαν ο Jack Haley, Brigadier General, U.S. Army Retired, Vice President Membership and Meetings, AUSA, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Πρέσβειρα Ελλάδος στη Washington, ο κ. Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο κ. Αριστείδης Αλεξόπουλος, Γενικός Διευθυντής ΓΔΑΕΕ, η Μs. Heidi Grant, Director, Defense Security Cooperation Agency και η κα. Mπέτυ Αλεξανδροπούλου, Executive Director & Member of the BoD, Enterprise Greece.

Από πλευράς Υπουργείου Εθνικής Άμυνας το παρών έδωσε ο Ταξίαρχος Εμμανουήλ Χατζής, Διευθυντής της Διεύθυνσης Αμυντικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, ο Πλοίαρχος (Μ) Θεόδωρος Καραμπότσης, Διευθυντής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ, ενώ από πλευρά της Ελληνικής Πρεσβείας στη Washington παρευρέθηκαν οι: Συνταγματάρχης Παναγιώτης Βλαχόπουλος, Στρατιωτικός Ακόλουθος, Πλοίαρχος Προκόπιος Χαρίτος, Ναυτικός Ακόλουθος, Σμήναρχος Δημήτριος Μπίτσης, Αεροπορικός Ακόλουθος.

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Νικόλαος Μπακατσέλος δήλωσε σχετικά: “Η AUSA, η σημαντικότερη εκδήλωση στη Βόρεια Αμερική, για τα θέματα της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας και του σύγχρονου στρατού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την ουσιαστική διασύνδεση της χώρας μας με την παγκόσμια στρατιωτική-αμυντική κοινότητα. Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, τα networking events και τις b2b συναντήσεις έχουμε τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε για μία ακόμη φορά το επίπεδο της ελληνικής επιχειρηματικότητας και ειδικά της εκείνης που συνδέεται με την αμυντική βιομηχανία της χώρας”.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου Ηλίας Σπιρτούνιας υπογράμμισε: “Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, αποτελεί διαχρονικά την αξιόπιστη πλατφόρμα υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, και τον φορέα διασύνδεσης της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας με εκείνη των ΗΠΑ. Στη φετινή AUSA, για 8η συνεχή χρονιά και σε μια κομβική συγκυρία για τη χώρα μας, σηματοδοτούμε με τον πλέον εμφατικό τρόπο, τη δυναμική της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και αλλά και την αξιοπιστία της ως ισχυρού συνομιλητή με το παγκόσμιο οικοσύστημα της αμυντικής βιομηχανίας”.

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, έχει συμβάλει καθοριστικά στην εμβάθυνση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της Άμυνας μέσα από ένα σύνολο δράσεων και πρωτοβουλιών που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε να ενισχυθεί ο στρατηγικός διάλογος ανάμεσα στις δύο χώρες που λαμβάνει χώρα τα τελευταία 3 χρόνια με τον πρόσφατο γύρο συνομιλιών να διεξάγεται αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, η υπογραφή της Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ στις 14 Οκτωβρίου σηματοδοτεί με τον καλύτερο τρόπο την αναβάθμιση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και των σχέσεων των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας και έρχεται ως επιστέγασμα διαρκών προσπαθειών για την επίτευξη αυτού του στόχου.

H AUSA (Association of the US Army) Annual Meeting & Exhibition, που πραγματοποιείται κάθε Οκτώβριο, αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία παρουσίασης υπηρεσιών και προϊόντων στους επαγγελματίες του κλάδου, τον αμερικανικό στρατό και την παγκόσμια στρατιωτική κοινότητα. Παράλληλα, προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες δικτύωσης για τις εγχώριες βιομηχανίες. Σημειώνεται ότι οι μεγαλύτερες αμερικανικές αλλά διεθνείς αμυντικές βιομηχανίες συμμετέχουν και παρουσιάζουν τα εκθέματα τους στην AUSA ενώ οι επισκέπτες ανέρχονται στους 30.000, ανάμεσά τους κυβερνητικά στελέχη και αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και άλλων χωρών, στρατιωτικές αποστολές από όλο τον κόσμο, καθώς και ηγέτες της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας. Περισσότερες από 10 χώρες διοργανώνουν εθνικά περίπτερα μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Το Ελληνικό Περίπτερο, προσελκύει το έντονο ενδιαφέρον των επισκεπτών οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να δούν τα εκθέματα των ελληνικών εταιρειών αμυντικής βιομηχανίας. Συγκεκριμένα, στο ελληνικό περίπτερο συμμετέχουν οι εκθέτες: Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, Intracom Defense – IED, Skytalis, Theon Sensors, Alpha Systems, AEL, Aeroservices, Eurotrade, Defea-Defense Exhibition Athens.