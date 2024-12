Ν. Χατζηνικολάου: Ο ελληνικός τουρισμός έχει εισέλθει σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης - Δείτε live το συνέδριο «Ελληνικός τουρισμός, μια εθνική υπόθεση»

Τον κομβικό ρόλο του ελληνικού τουρισμού ως βασικού πυλώνα της οικονομίας και της απασχόλησης ανέδειξε ο Νίκος Χατζηνικολάου, εκδότης και διευθυντής της Realnews και πρόεδρος της ΕΗΙΕΑ, στον χαιρετισμό του στο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2024: Μια Εθνική Υπόθεση!» το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.