Νέα έκδοση εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου με εξάμηνη διάρκεια - Real.gr

Νέα έκδοση εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου με εξάμηνη διάρκεια

18:10, 16/01/2026
Σε νέα έκδοση εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας προχωρά το ελληνικό Δημόσιο την επόμενη εβδομάδα. Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 400 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 24 Ιουλίου 2026.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 (Τ+2).

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ.

Η τιμή διάθεσης θα είναι η σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών (weighted average price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής. Περίοδος εγγραφών: Από Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 έως και Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του ΣΑΤ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον ΑΦΜ.

Υπενθυμίζεται ότι, τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα (Έντοκα Γραμμάτια ή Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου) μέσω των τραπεζών και των χρηματιστηριακών εταιριών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνήθεις διαδικασίες.

