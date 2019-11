Νέα ακαδημαϊκά προγράμματα και έμφαση στην απασχολησιμότητα του φοιτητή

Μια συνομιλία με τον Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθ. Γιώργο Μπούστρα

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΠΚ) είναι η αρχαιότερη σχολή στην Κύπρο, και σύμφωνα με τον Κοσμήτορα της Σχολής, Καθηγητή Γιώργο Μπούστρα, προσφέρει σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών τα οποία παρέχουν στους φοιτητές της τα κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα που θα τους επιτρέψουν να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη καριέρα. Τα προγράμματα των δύο τμημάτων της Σχολής – Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών και Τμήμα Διοίκησης και Μάρκετινγκ - προετοιμάζουν τους απόφοιτους για συνέχιση σπουδών σε μεταπτυχιακά προγράμματα και τους προσφέρουν τις αναγκαίες δεξιότητες για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Ιδιαίτερη στιγμή, τονίζει ο κ. Μπούστρας, αποτελεί η λειτουργία του μοναδικού στην νότιο-ανατολική Ευρώπη πτυχίου AviationManagement with Pilots License το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη της Σχολής. Με αυτό το πτυχίο, οι απόφοιτοι μπορούν να έχουν την ιδανική ευκαιρία εισόδου στην αεροπορική βιομηχανία είτε ως πιλότοι, είτε ως στελέχη διαχείρισης και διοίκησης του αεροδρομίου.

Ο Καθ. Μπούστρας σημειώνει πως για να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα των αποφοίτων της Σχολής και να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για το περιβάλλον εργασίας, η Σχολή σύναψε συμφωνίες με ξενοδοχειακές μονάδες όπου οι φοιτητές του Πτυχίου Διοίκησης Ξενοδοχείων, Τουρισμού και Οργάνωσης Εκδηλώσεων από την αρχή ώστε οι φοιτητές τοποθετούνται για την ολοκλήρωση της πρακτικής εξάσκησης. Η διασύνδεση της Σχολής με τον επιχειρηματικό κόσμο διευρύνθηκε περαιτέρω με τη συνεργασία με τον ελεγκτικό οίκο ΕY με 9 πληρωμένες θέσεις πρακτικής εξάσκησης για τους τελειόφοιτους φοιτητές του Πτυχίου Λογιστικής .

Σημαντική συνέργεια για τη Σχολή αποτελεί το γεγονός ότι από το 2015, στο ΕΠΚ λειτουργεί το μοναδικό Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft (MIC) στην Κύπρο, ένα από τα 110 που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Με εγκαταστάσεις προηγμένης τεχνολογίας, το Κέντρο γίνεται βασικός καταλύτης οικονομικής ανάπτυξης, ενώ υποστηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Ήδη 120 νεοφυείς επιχειρήσεις με τη συμμετοχή φοιτητών έχουν ξεκινήσει μέσα στα 4 χρόνια από τη λειτουργία του MIC.

Παράλληλα, το Κέντρο Αριστείας CERIDES (Center Of Excellence in Risk and Decision Sciences) εξασφάλισε Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους €2.4εκ. καθώς και τη συμμετοχή του σε οκτώ νέες επιστημονικές συνέργειες για την ανάπτυξη ερευνητικών μεθόδων, την αξιολόγηση κινδύνων, και την ανάλυση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση μηχανισμών λήψης αποφάσεων και διεθνών συνεργασιών. Αξιοσημείωτη είναι και η έναρξη ενός μεγάλους Marie Curie Training Network, μοναδικού στην Ευρώπη για την εκπαίδευση διδακτορικού επιπέδου φοιτητών στην Πολιτική Προστασία.

Το ΕΠΚ είναι με διαφορά το κορυφαίο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο όσον αφορά τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της ΕΕ «Ορίζοντας 2020». Τα προγράμματα συνδυάζουν καινοτομία με έρευνα και νέα επιστημονικά δεδομένα ώστε να αναπτύξουν πρωτοπόρα αποτελέσματα που θα είναι επωφελή για το διεθνές περιβάλλον, την εκπαίδευση και την ασφάλεια.

Έμφαση στην απασχολησιμότητα του φοιτητή

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους εργοδότες. Η συμμετοχή των εργοδοτών σε αρμόδια τμήματα της Σχολής υποστηρίζει την επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών και αποφοίτων της Σχολής. Έρευνες καταδεικνύουν ότι to 82% των αποφοίτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εργάζονται, μέσα στους έξι πρώτους μήνες μετά την αποφοίτηση. Μια πραγματικότητα η οποία εξασφάλισε για το πανεπιστήμιο την μοναδική για την Κύπρο πιστοποίηση «Πέντε Αστέρια» στον τομέα της απασχολησιμότητας από τον οργανισμό πανεπιστημιακών αξιολογήσεων QS Top Universities στην κατηγορία των QS Stars.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρουδέχεται αιτήσεις εισαγωγής για το Εαρινό Τετράμηνο 2020. Ημερομηνία έναρξης σπουδών 10 Φεβρουαρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής φοιτητών και τα προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.euc.ac.cyήεπικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στο info@euc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 00357-22-713000.