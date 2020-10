Νέα ταξιδιωτική τάση οι κρουαζιέρες χωρίς προορισμό

Η Σιγκαπούρη ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει κρουαζιέρες αναψυχής που δεν επισκέπτονται κάποιο συγκεκριμένο λιμάνι, τον Νοέμβριο του 2020.

To Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού της πόλης συνεργάζεται με δύο εταιρείες που διαθέτουν κρουαζιερόπλοια, με τις πρώτες ασυνήθιστες κρουαζιέρες να πραγματοποιούνται με το World Dream της Genting Cruise Lines και το Quantum of the Seas της Royal Caribbean International.