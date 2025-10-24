Νέες επιδοτήσεις 1.392 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» - Real.gr

Quantcast
08:33, 24/10/2025
Νέες επιδοτήσεις 1.392 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Σε νέα πληρωμή δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» προχώρησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πιστώθηκε με την 11η απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 1.392 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», το ποσό των 4.994.798,14 ευρώ. Από αυτά, το ποσό των 2.791.805,96 ευρώ αφορά 1.081 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 2.202.992,18 ευρώ αφορά 311 νομικά πρόσωπα. Συνολικά θα επιδοτηθούν 1.554 ηλεκτρικά οχήματα.

Συνολικά, από την έναρξη του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 43.129.392,70 ευρώ.

