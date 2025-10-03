Νέο άλμα για τα χρέη των φορολογούμενων στο κράτος - Ποιοι χρωστούν περισσότερα - Real.gr

Οι λίγοι χρωστούν τα πολλά και οι πολλοί τα λίγα. Εκτοξεύτηκαν στα 111,8 δισ. ευρώ οι οφειλές προς το κράτος. «Αγνωστο πεδίο» αποδεικνύονται οι ρυθμίσεις στην Εφορία.

Χωρίς «φρένο» συνεχίζεται η ανοδική πορεία των ληξιπρόθεσμων χρεών των φορολογουμένων προς την Εφορία, εξέλιξη η οποία αποτυπώνει την αδυναμία περίπου 4 εκατομμυρίων φυσικών και νομικών προσώπων να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στις υποχρεώσεις τους.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της τριμηνιαίας έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ) οι συνολικές οφειλές στο τέλος Ιουλίου, εκτοξεύθηκαν στα 111,829 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 4,558 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος Ιουλίου του 2024.

Το 23,57% του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές αρχές, το οποίο αντιστοιχεί σε 26,35 δισ. ευρώ, αφορά οφειλές που χαρακτηρίζονται ως «ανεπίδεκτες είσπραξης», δηλαδή περιπτώσεις στις οποίες είναι αδύνατη η είσπραξη των χρεών, επειδή ο οφειλέτης και οι συνυπόχρεοί του δε διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων και απαιτήσεών του.

