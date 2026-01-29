Νέο «Εξοικονομώ» για ευάλωτα νοικοκυριά στο τέλος του 2026 - Real.gr

Quantcast
21:45, 29/01/2026
  • Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας, Δέσποινα Παληαρούτα, προανήγγειλε νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» ειδικά για ευάλωτα και ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά, το οποίο θα προκηρυχθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2026. Οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν συνολικά πάνω από 2 δισ. ευρώ.
  • Συνολικά έχουν εκπονηθεί πέντε προγράμματα «Εξοικονομώ» με προϋπολογισμό άνω των 2 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας ενεργειακές παρεμβάσεις σε περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά. Ο τελευταίος κύκλος σημείωσε ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με πάνω από 55.000 αιτήσεις και προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ, υπερδιπλάσιο του αρχικού.
  • Στον τελευταίο κύκλο, τέθηκε ως προϋπόθεση η αναβάθμιση της κατοικίας κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες, γεγονός που οδήγησε σε ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η δημιουργία ενός «μόνιμου μηχανισμού εξοικονόμησης ενέργειας» που θα συμπληρώνεται από προγράμματα «Εξοικονομώ».
Αυτό προανήγγειλε η Δέσποινα Παληαρούτα, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Την προκήρυξη νέου προγράμματος «Εξοικονομώ» ειδικά για ευάλωτα και ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά στο τέλος του 2026 προανήγγειλε η Δέσποινα Παληαρούτα, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο συζήτησης στο Athens Energy Summit.

Όπως ανέφερε, το νέο πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Κοινωνικό Ταμείο, θα αφορά συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και θα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά. «Οι δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά πάνω από 2 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται αυτή την περίοδο και θα προκηρυχθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2026», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι συνολικά έχουν εκπονηθεί πέντε προγράμματα «Εξοικονομώ» με προϋπολογισμό άνω των 2 δισ. ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν ενεργειακές παρεμβάσεις σε περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά.

Αναφερόμενη στον τελευταίο κύκλο, υπογράμμισε ότι τέθηκε ως προϋπόθεση η αναβάθμιση της κατοικίας κατά τρεις ενεργειακές κατηγορίες, γεγονός που οδήγησε σε ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση. «Υποβλήθηκαν πάνω από 55.000 αιτήσεις, υπερδιπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό και εξασφαλίσαμε 1 δισ. ευρώ, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά και με απλοποιημένες διαδικασίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2026.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν μόνιμο μηχανισμό εξοικονόμησης ενέργειας, με σαφείς στόχους και δράσεις, που θα συμπληρώνεται από προγράμματα «Εξοικονομώ» όταν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια», τόνισε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

