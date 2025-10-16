Νέο ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό - Real.gr

Οι αγορές στοιχηματίζουν σε μείωση επιτοκίων από τη Fed ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες για τις εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας και το παρατεταμένο shutdown.

Οι τιμές του χρυσού αυξήθηκαν πάνω από τις 4.230 δολάρια ανά ουγκιά σήμερα (Πέμπτη), συνεχίζοντας το ράλι τους και φτάνοντας σε νέο ιστορικό ρεκόρ, καθώς η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια ενισχύθηκε και οι προσδοκίες για πιο χαλαρή νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ αυξήθηκαν.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Τζερόμ Πάουελ, που υπογράμμισαν τα σημάδια εξασθένησης της αγοράς εργασίας, ώθησαν τους επενδυτές να τιμολογήσουν σχεδόν πλήρως μια μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση αυτού του μήνα, με ακόμη μία πιθανή μείωση να αναμένεται τον Δεκέμβριο.

Οι εκτιμήσεις αυτές άσκησαν πίεση στο δολάριο, καθιστώντας τον χρυσό πιο ελκυστικό για τους ξένους αγοραστές.

Περισσότερα στο Euro2day.gr