Νέο πακέτο μέτρων για τη στεγαστική κρίση με ευρωπαϊκή συνταγή - Τι δήλωσε ο Κυρ. Πιερρακάκης - Real.gr

Οι νέες παρεμβάσεις που προανήγγειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Γιατί έχουν «εξαφανιστεί» ακίνητα από την αγορά. Ποιο είναι το «πρόπλασμα» για τις κινήσεις του οικονομικού επιτελείου.

Με «οδηγό» τις επικείμενες παρεμβάσεις της Κομισιόν, προσαρμοσμένες στα ιδιότυπα ελληνικά δεδομένα, θα διαμορφωθεί το νέο «πακέτο» μέτρων για την αντιμετώπιση του μείζονος στεγαστικού προβλήματος.

Όπως προανήγγειλε χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης από το βήμα του «Athens Tax Forum 2025» θα υπάρξουν «νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο αυξανόμενο κόστος στέγασης», σε συνέχεια των μέτρων (επιστροφή ενός ενοικίου, αναμόρφωση της κλίμακας μισθωμάτων, περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις) που έχουν ήδη ανακοινωθεί και τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή.

«Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι το στεγαστικό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στα ενοίκια. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του μηνιαίου προϋπολογισμού πολλών οικογενειών στη χώρα μας», σημείωσε ο υπουργός.

Σύμφωνα με τις προπαρασκευαστικές κινήσεις της κυβέρνησης, τα νέα μέτρα δεν θα κινηθούν μόνο στην κατεύθυνση επέκτασης των υφιστάμενων αλλά θα επεκταθούν στο πεδίο της φορολογίας των ακινήτων γενικότερα (επιδοτήσεις ενοικίων, κατάργηση φόρων για μικρά ακίνητα, Φ.Π.Α. νεότευκτων οικοδομών, ΕΝΦΙΑ κ.λ.π.), καθώς και στη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών με την αξιοποίηση δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Κυρίαρχο ρόλο θα διαδραματίσουν και τα εν εξελίξει προγράμματα «Σπίτι μου».

