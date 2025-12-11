Νέος πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Real.gr

Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης διεκδίκησε τη θέση κόντρα στον Βέλγο ομόλογό του, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο κ. Πιερρακάκης δεν βγήκε με ψηφοφορία αλλά ομόφωνα, καθώς ο Βαν Πέτεγκεμ απέσυρε τελικά την υποψηφιότητά του. Αναλαμβάνει τα καθήκοντά του από αύριο, Παρασκευή 12/12. Είναι ο πέμπτος μόνιμος επικεφαλής του Eurogroup.

Η επίσημη ανακοίνωση του Eurogroup

Η Ευρωομάδα εξέλεξε σήμερα τον Κυριάκο Πιεράκακη, Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Πρόεδρο της Ευρωομάδας, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 των Συνθηκών της ΕΕ.

Ο νέος Πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία διάρκειας δυόμισι ετών.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2026.