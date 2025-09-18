Netcompany: Απέσπασε 8 βραβεία καινοτομίας στα BITE Awards 2025 - Real.gr

Quantcast
Netcompany: Απέσπασε 8 βραβεία καινοτομίας στα BITE Awards 2025

15:34, 18/09/2025
Netcompany: Απέσπασε 8 βραβεία καινοτομίας στα BITE Awards 2025

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η φετινή συμμετοχή της Netcompany στα βραβεία τεχνολογικής καινοτομίας BITE Awards 2025, καθώς απέσπασε συνολικά 8 διακρίσεις για έργα της στον τραπεζικό, στον ασφαλιστικό και στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική συμβολή της στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Το Platinum Award, η κορυφαία διάκριση του θεσμού που κέρδισε η Netcompany ανάμεσα σε 300+ υποψηφιότητες, απονεμήθηκε για το «Pay with payzy», που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Cosmote Payments. Πρόκειται για την πρώτη ελληνική, πλήρως ψηφιακή λύση πληρωμών, η οποία επιτρέπει την άμεση ενσωμάτωση του πορτοφολιού payzy σε e-commerce ιστοσελίδες, με επίκεντρο τη mobile-first εμπειρία του χρήστη και τη γρήγορη και ασφαλή διεκπεραίωση συναλλαγών.

Η Netcompany απέσπασε επίσης δύο Gold Awards: το πρώτο για την πλατφόρμα Event Based Marketing της Τράπεζας Πειραιώς, που αξιοποιεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από πολλαπλές πηγές για την αυτόματη ενεργοποίηση στοχευμένων ροών επικοινωνίας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε πελάτη. Το δεύτερο, για την πλατφόρμα Enterprise Performance Management της CEPAL, μία Oracle EPM Cloud λύση που αυτοματοποιεί κρίσιμες απολογιστικές και προϋπολογιστικές διαδικασίες, συνδέεται με πολλαπλά συστήματα και μειώνει έως 70% τον χρόνο παραγωγής αναφορών, ενισχύοντας τη στρατηγική λήψη αποφάσεων.

Στις 5 Silver διακρίσεις, μεταξύ άλλων, ξεχώρισε η πλατφόρμα GenAI Avatar Assistants για την INTERSALONICA, που αυτοματοποιεί αιτήματα, επιταχύνει την απόκριση και μειώνει τον φόρτο εργασίας, παρέχοντας 24/7 εξυπηρέτηση. Επίσης, το Call Center Automation Assistant για τη CEPAL, βασισμένο σε προηγμένα εργαλεία AI, μεταγράφει και αναλύει κλήσεις, εξάγει περιλήψεις, αξιολογεί αντικειμενικά την ποιότητα και ενεργοποιεί αυτοματοποιημένα ερωτηματολόγια, βελτιώνοντας την εμπειρία πελάτη.

Ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λύσεων της Netcompany SEE & EUI, κ. Χάρης Λάμπος, δήλωσε μετά την παραλαβή των βραβείων: «Οι φετινές διακρίσεις, σε μια χρονιά με ρεκόρ συμμετοχών και έντονο ανταγωνισμό, αποτελούν σημαντική αναγνώριση της αξίας που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Αντανακλούν τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει με κορυφαίες εταιρείες και τη συνεχή προσπάθειά μας να διαμορφώσουμε το ψηφιακό αύριο της χώρας μας και της Ευρώπης».

