Νetcompany: Eνισχύει τη στρατηγική της ανάπτυξη σε Ελλάδα, Νότια & Ανατολική Ευρώπη, Βέλγιο και Λουξεμβούργο με νέα δομή - Real.gr

Σε νέο, διευρυμένο ρόλο ο Αλέξανδρος Μάνος ως Chief Commercial Officer και μέλος του Executive Management του Netcompany Group A/S. Ο Χρήστος Κοντέλλης αναλαμβάνει Country Managing Partner για την Ελλάδα και τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη, ενώ ο Σπύρος Ντόκορος Country Managing Partner για το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

Σε νέα οργανωτική δομή με δύο διακριτά market units προχωρά η Netcompany από την 1η Ιανουαρίου 2026: Το πρώτο market unit με έδρα την Ελλάδα, θα είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση έργων στη χώρα μας, καθώς και στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Το δεύτερο, με γραφεία στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο, θα έχει αποστολή τη συνέχιση της δυναμικής πορείας στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, αλλά και την ανάπτυξη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα των δύο χωρών.

Country Managing Partner, με ευθύνη την Ελλάδα και τις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, αναλαμβάνει ο Χρήστος Κοντέλλης, στέλεχος με σημαντική εμπειρία σε ηγετικές θέσεις στην εταιρεία: Τα τελευταία δύο χρόνια διατηρούσε τον ρόλο του Chief Operating Officer, Netcompany SEE & EUI, ενώ προηγουμένως κατείχε τον ρόλο του General Manager Enterprise Solutions.

«Είναι τιμή μου να αναλαμβάνω τον νέο αυτό ρόλο. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε υπερδιπλασιάσει τον κύκλο εργασιών μας, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει τους 3.000. Με αυτή την πολύ δυνατή ομάδα και την ισχυρή τεχνογνωσία και εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, διαθέτουμε όλα τα εφόδια για να ενισχύσουμε περαιτέρω την παρουσία μας στη χώρα μας και στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη», τόνισε ο κ. Κοντέλλης.

Παράλληλα, ο Σπύρος Ντόκορος, στέλεχος με μακρά πορεία στην εταιρεία και τα τελευταία έξι χρόνια General Manager EU Institutions, Netcompany SEE & EUI, αναλαμβάνει Country Managing Partner με χώρες ευθύνης του το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

Ο κ. Ντόκορος δήλωσε σχετικά: «Η ανάληψη του συγκεκριμένου ρόλου αποτελεί για μένα μια νέα πρόκληση και ιδιαίτερη τιμή. Η επιτυχής πορεία στην υλοποίηση έργων για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αποτελεί ισχυρή βάση για το επόμενο βήμα μας. Στο πλαίσιο του οράματος της εταιρείας για υπεύθυνο ψηφιακό μετασχηματισμό, στόχος είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω τον ρόλο μας ως αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος των ευρωπαϊκών οργανισμών και να επεκτείνουμε την παρουσία μας σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο».

Ο Αλέξανδρος Μάνος σε νέο διευρυμένο ρόλο – Chief Commercial Officer & μέλος του Executive Management του Netcompany Group

Ο Αλέξανδρος Μάνος, μέχρι σήμερα Διευθύνων Σύμβουλος Netcompany SEE & EUI, και πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Intrasoft International, αναλαμβάνει τον κομβικό ρόλο του Chief Commercial Officer (CCO) του Netcompany Group και εισέρχεται στο Executive Management του ομίλου.

Για τη νέα θέση του κ. Μάνου τοποθετήθηκε ο André Rogaczewski, Διευθύνων Σύμβουλος Netcompany: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω την ανάληψη της θέσης του Chief Commercial Officer του ομίλου από τον Αλέξανδρο Μάνο. Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει τη συνεχή εξέλιξη του οργανισμού μας, με στόχο την καλύτερη ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές και εμπορικές μας φιλοδοξίες, ώστε να ηγηθούμε του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης. Το αποδεδειγμένα επιτυχημένο ιστορικό του Αλέξανδρου ως CEO της Intrasoft International, και μετέπειτα της Netcompany SEE & EUI, καθώς και το όραμά του, θα ενισχύσουν τη θέση μας στην αγορά και θα υποστηρίξουν την παροχή εξαιρετικής αξίας προς τους πελάτες μας, καθώς επιταχύνουμε τη διεθνή μας ανάπτυξη».

Τέλος από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Μάνος δήλωσε: «Ο νέος ρόλος που μου εμπιστεύεται η Netcompany έρχεται σε μια κομβική για εμάς στιγμή, καθώς βλέπουμε μία σημαντική ευκαιρία να αναπτυχθούμε ακόμα πιο γρήγορα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η στρατηγική μας επιλογή να επενδύσουμε σε προϊόντα και πλατφόρμες, σε συνδυασμό με την εμπειρία μας σε μεγάλα διεθνή έργα ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είναι το εφαλτήριο μας, πιστεύω, για να ηγηθούμε στην απαραίτητη, πλέον, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης».