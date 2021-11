Next is Now 2021: Ανάπτυξη Εναλλακτικών μορφών Τουρισμού

Στην ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, οι οποίες αποκτούν όλο και μεγαλύτερη δυναμική, εστίασαν οι ομιλητές του δεύτερου πάνελ στην Ενότητα «Βιώσιμος Θεματικός Τουρισμός», το οποίο συντόνισε ο Μάνος Νιφλής, γενικός διευθυντής του Enikos.gr, στο πλαίσιο του 3oυ Συνεδρίου «Next is now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που πραγματοποιείται από την Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής.