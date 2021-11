Next is Now 2021: Υποδομές, Πολιτικές και Κίνητρα προσέλκυσης Επενδύσεων

Στα… συστατικά εκείνα που χρειάζονται για να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και σε εκείνους τους παράγοντες που μπορούν να αποτελέσουν μία ευκαιρία για τη χώρα μας εστίασε η Ιωάννα Δρέττα, διευθύνουσα σύμβουλος Marketing Greece, κατά την εισήγησή της στο συνέδριο «Next is now 2021: Ελληνικός Τουρισμός, μια εθνική υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που πραγματοποιείται από την Next is Now και την Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και της Περιφέρειας Αττικής.