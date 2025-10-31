Νίκος Παπαθανάσης: 72,6 εκατομμύρια ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών - Real.gr

Quantcast
Νίκος Παπαθανάσης: 72,6 εκατομμύρια ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών

10:54, 31/10/2025
Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάσσονται στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» δύο δράσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 72,6 εκατ. ευρώ, για την επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ο κύριος στόχος των δράσεων, με δυνητικά ωφελούμενους 10.660 σπουδαστές, είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, η διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας καθώς και η γενικότερη αναβάθμιση της εκπαίδευσης που παρέχεται στις ΣΑΕΚ.

Στο πλαίσιο των δράσεων θα χρηματοδοτηθούν:

*Επιδότηση πρακτικής άσκησης των σπουδαστών διάρκειας 960 ωρών.

*Αμοιβές εκπαιδευτών για τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών αντικειμένων/γνώσεων.

*Λειτουργία των δομών.

Οι δράσεις απευθύνονται σε σπουδαστές, οι οποίοι ξεκίνησαν τις σπουδές τους τον Οκτώβριο του 2022 και διαχωρίζονται βάσει ηλικίας και εκπαιδευτικής/επαγγελματικής κατάστασης (έως 29 ετών και άνω των 30 ετών).

Δικαιούχος της πράξης είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

