NYT: Επενδυτική στροφή της Ελλάδας στο αμερικανικό υγροποιημένο αέριο

Νέα Υόρκη, του Θανάση Τσίτσα

Οι επιδοτήσεις της Ελλάδας και της ΕΕ έχουν χρηματοδοτήσει νέους αγωγούς και έναν τερματικό σταθμό εισαγωγών για την υποστήριξη αυτής της στρατηγικής, τοποθετώντας την Ελλάδα ως κεντρικό κόμβο για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Αυτή η στροφή ευθυγραμμίζεται με μια παγκόσμια τάση, όπου τα έθνη επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στο φυσικό αέριο ως «καύσιμο μετάβασης», παρά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του. Σχεδόν 1,5 τρις δολ. αναμένεται να δαπανηθούν σε υποδομές φυσικού αερίου παγκοσμίως, κι ένα σημαντικό μέρος θα είναι στην Ευρώπη, επισημαίνεται μεταξύ άλλων στο δημοσίευμα.

Οι ΗΠΑ προωθούν σε μεγάλο βαθμό την Ελλάδα ως κόμβο για τις εξαγωγές αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με στόχο να μειώσουν την εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο. Οι αμερικανικές εταιρείες πρόκειται να επωφεληθούν σημαντικά από αυτή τη συμφωνία. Ενώ η Ελλάδα λαμβάνει σημαντικές επιδοτήσεις για τις υποδομές φυσικού αερίου, το πραγματικό όφελος είναι γεωπολιτικό, ενισχύοντας τον ρόλο της στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και τη στρατηγική της Δύσης να απομονώσει τη Ρωσία.

Το δημοσίευμα επισημαίνει τις ανησυχίες σε περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι οι επενδύσεις σε υποδομές φυσικού αερίου μπορεί να εμποδίσουν τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να οδηγήσουν σε οικονομική ανεπάρκεια, ειδικά καθώς η ζήτηση φυσικού αερίου στην Ευρώπη προβλέπεται να κορυφωθεί σύντομα.

Why Greece Is Betting Big on American Liquefied Natural Gas

“Even as it pivots to solar and wind for itself, Greece aims to become a natural gas supplier across Europe. Among its strongest backers is the United States.” https://t.co/uGNYHZtWLM