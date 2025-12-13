Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 19 Δεκεμβρίου - Real.gr

Συνολικά 1.462.243.998,92 ευρώ θα καταβληθούν σε 3.086.186 δικαιούχους, από τις 15 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026,

– στις 15 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 160.998,92 ευρώ σε 135 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών του τέως ΟΑΕΕ,

– από τις 15 έως τις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για δώρα Χριστουγέννων, επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για δώρο Χριστουγέννων,

– 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

– 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».