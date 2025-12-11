Ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ στηρίζει την υποψηφιότητα Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup - Real.gr

Την υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για επικεφαλής του Eurogroup θα στηρίξει η Γερμανία όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών της χώρας.

Μάλιστα διευκρίνισε ότι η επιλογή αυτή έγινε σε συνεννόηση με τον Καγκελάριο Μερτς. Πρόκειται προφανώς μία εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη τόσο ουσιαστική όσο και σε επίπεδο συμβολισμού.

«Κατέστησα σαφές σε προσωπικές συνομιλίες με τους Βέλγους και Έλληνες συναδέλφους μου ότι, ως Γερμανός υπουργός Οικονομικών, σε συνεννόηση με την καγκελάριο, θα ψηφίσω σήμερα υπέρ του Έλληνα συναδέλφου μου», δήλωσε την Πέμπτη, λίγο πριν από την ψηφοφορία στις Βρυξέλλες.

Ο Κυριάκος Πιερακάκης διεκδικεί την προεδρία έχοντας ως αντίπαλο τον Βινσέντ βαν Πέτεγκεμ από το Βέλγιο. Η εκλογή κατέστη αναγκαία μετά την απροσδόκητη παραίτηση του προέδρου του Eurogroup, Πασκάλ Ντόνοχο, τον περασμένο μήνα, ο οποίος δέχτηκε θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Ο νικητής της ψηφοφορίας θα εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών σε διεθνή φόρουμ, από την Ομάδα των Επτά έως τις συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο ρόλος περιλαμβάνει επίσης τη στενή συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης.