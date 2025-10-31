Ο.Κ.Ε.: Κερδισμένοι και αδικημένοι στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο - Real.gr

Μεσαία εισοδήματα και νέοι οι κερδισμένοι. Ποιοι πλήττονται από τη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Οι αναφορές για ελεύθερους επαγγελματίες, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και τεκμήρια.

Αυξημένα φορολογικά οφέλη για τους εργαζόμενους γονείς με μεσαία εισοδήματα και τους νέους, αλλά και αδικίες για εργαζόμενους άνω των 25 ετών ή συνταξιούχους των οποίων τα ετήσια εισοδήματα από εργασία ή σύνταξη δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ ετησίως, «βλέπει» στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε).

Στη γνωμοδότησή της επί των νέων φορολογικών ρυθμίσεων, η οποία «συνοδεύει» το κείμενο του νέου νομοσχεδίου, η Επιτροπή αξιολογώντας κυρίως τις προτεινόμενες διατάξεις που προβλέπουν μειώσεις στους συντελεστές φορολόγησης των εισοδημάτων από μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες, κάνει λόγο για αυξημένα φορολογικά οφέλη στους εργαζόμενους γονείς με μεσαία εισοδήματα και τους νέους, τονίζει ωστόσο ότι δεν συμβάλλουν στην κάλυψη του συνόλου της επιβάρυνσης που επωμίστηκαν οι μισθωτοί με μεσαία εισοδήματα τα χρόνια των κρίσεων και του αυξημένου πληθωρισμού.

Τα περασμένα έτη- σημειώνει- παρόλο που τα ονομαστικά εισοδήματα αυξήθηκαν σημαντικά λόγω του εξωγενούς πληθωρισμού, δεν προβλέφθηκε μια αντίστοιχη φορολογική προσαρμογή, μέσω της τιμαριθμοποίησης και του μεγαλύτερου αριθμού των φορολογικών κλιμακίων.

Περισσότερα στο Euro2day.gr