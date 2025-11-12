Ο Όμιλος Zeus International Hotels & Resorts παρουσιάζει τη νέα εταιρική του ταυτότητα σηματοδοτώντας μία νέα εποχή ανάπτυξης - Real.gr

Ορόσημο Ανανέωσης για τον Όμιλο ZEUS Hotels & Resorts

Ο Όμιλος ZEUS Hotels & Resorts, συμπληρώνοντας δέκα χρόνια δυναμικής και επιτυχημένης πορείας στο χώρο της φιλοξενίας, εισέρχεται σε μια νέα εποχή που σηματοδοτεί την εξέλιξή του σε ένα ολοκληρωμένο brand φιλοξενίας με παγκόσμια προοπτική. Το στρατηγικό rebranding του Ομίλου αποτυπώνει τη δέσμευσή του να προσφέρει πολυτελή διαμονή και αυθεντικές τοπικές εμπειρίες, σύμφωνα με τις ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών, τα διεθνή πρότυπα φιλοξενίας και τις τελευταίες πρακτικές βιωσιμότητας.

Στρατηγικό Όραμα

Με διαρκώς διευρυνόμενο διεθνές αποτύπωμα και βαθειά μεσογειακή ψυχή, η ZEUS εξελίσσεται και προσκαλεί επισκέπτες, συνεργάτες και εργαζόμενους να καλωσορίσουν την ανανεωμένη και δυναμική ταυτότητά της. «Το στρατηγικό μας rebranding, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Landor, μια από τις κορυφαίες Εταιρείες Branding παγκοσμίως, αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να οδηγούμε τις αλλαγές στον τουριστικό κλάδο και να καινοτομούμε. Η νέα φιλοσοφία του Ομίλου δίνει έμφαση στο στοιχείο της ανακάλυψης σε κάθε προορισμό δραστηριοποίησής του, στην ανάπτυξη μιας συνδεδεμένης διεθνούς κοινότητας γύρω από τη φιλοξενία και στην ανάδειξη της απλότητας και της αυθεντικότητας ως θεμελιώδεις αξίες στο νέο πνεύμα λειτουργίας του», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χάρης Σιγανός.

Αυθεντική Μεσογειακή Φιλοξενία

Με περισσότερα από 4.000 δωμάτια, σουίτες, βίλες και bungalows σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία και την Ιταλία, η ZEUS έχει εδραιώσει την ισχυρή της παρουσία στην ευρωπαϊκή φιλοξενία. Κάθε κατάλυμα προσφέρει μοναδικές ιστορίες φιλοξενίας, σύνδεσης, συναισθήματος και τόπου. Από ζωντανούς αστικούς προορισμούς μέχρι παραθαλάσσια θέρετρα και νησιωτικές αποδράσεις, η ZEUS προσκαλεί ταξιδιώτες να βιώσουν τη Μεσόγειο στην πιο αυθεντική της μορφή – φωτεινή, γενναιόδωρη και βαθιά ανθρώπινη.

Η νέα δομή του Ομίλου ZEUS

Η νέα δομή του Ομίλου καθορίζει την ποικιλομορφία και το βάθος του χαρτοφυλακίου του. Οι τρεις διακριτές κατηγορίες – ZEUS Flagship, ZEUS Eleva και ZEUS Essence – αντιπροσωπεύουν διαφορετικές εκφράσεις της φιλοσοφίας ZEUS:

• ZEUS Flagship – Εμβληματικά ξενοδοχεία σε στρατηγικές τοποθεσίες πολιτιστικής, επιχειρηματικής ή τουριστικής σημασίας, οι πρεσβευτές του νέου brand.

• ZEUS Eleva – Η premium συλλογή που εκφράζει την κορυφαία εμπειρία φιλοξενίας

ZEUS.

• ZEUS Essence – Η αυθεντικότερη μορφή φιλοξενίας, ξενοδοχεία που έχουν σχεδιαστεί για ταξιδιώτες που αναζητούν γνήσια σύνδεση με τον προορισμό και τους ανθρώπους του και αποτυπώνουν το Μεσογειακό τρόπο ζωής.

Αναβαθμισμένες Yπηρεσίες

Από τη νέα τουριστική σεζόν, ο Όμιλος θα προσφέρει στους επισκέπτες του μια μοναδική εμπειρία φιλοξενίας στα ξενοδοχεία και τα θέρετρά του, με αναβαθμισμένες υπηρεσίες, σύγχρονες εγκαταστάσεις, εκλεπτυσμένες γαστρονομικές επιλογές και πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης σε κάθε τους διαμονή σε όλα τα ξενοδοχεία και θέρετρά του.

Επενδύσεις Ανάπτυξης

Το Επενδυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης της ZEUS Hotels & Resorts για τη διετία 2025-26 προβλέπει την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στην Ελλάδα με στρατηγικές εξαγορές, συμπεριλαμβανομένου του ZEUS Kassandra Lagoon στη Χαλκιδική, σε συνέχεια της επιτυχούς λειτουργίας του εμβληματικού ZEUS Eleva Ajul, του ZEUS Eretria Resort στην Εύβοια και του εντυπωσιακού ZEUS Piraeus Grand στο λιμάνι του Πειραιά. Το Σχέδιο επίσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη του ZEUS Eleva Miraya και τη θεαματική αναβάθμιση του πανέμορφου πεντάστερου ξενοδοχείου ZEUS Eleva Mirabello Bay, που αποτελεί συνώνυμο της μοναδικής Κρητικής φιλοξενίας. Οι στρατηγικές αυτές επενδύσεις, καθώς και νέες που θα ανακοινωθούν το 2026 αποτελούν ορόσημο στη δέσμευση του Ομίλου για προσφορά ανεπανάληπτων εξατομικευμένων εμπειριών φιλοξενίας.