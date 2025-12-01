O Oμηρος Τσάπαλος στον realfm 97,8 - Τι είπε για την επιστροφή ενοικίου - Real.gr

Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΟΙΚ στον realfm 97,8.

Όσοι δεν έχουν λάβει την επιστροφή ενοικίου, ενώ τη δικαιούνταν θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους εντός της ημέρας, δήλωσε στον realfm 97,8 και την εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάντζου, ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

Σημείωσε παράλληλα ότι πολλοί δικαιούχοι δήλωσαν το ενοίκιο που πληρώνουν μηνιαίως και όχι ετησίως με αποτέλεσμα να λάβουν λιγότερα χρήματα από αυτά που δικαιούνταν.

Ο κ. Τσάπαλος υπογράμμισε ότι όσοι σπεύσουν να τροποποιήσουν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου θα λάβουν το διορθωμένο ποσό στο τέλος του μήνα.

Ακούστε το ηχητικό: