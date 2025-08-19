Τα σενάρια για αλλαγές στη φορολογία της μεσαίας τάξης - Real.gr

Ποιες παρεμβάσεις εξετάζονται για τους συντελεστές. Τα μπόνους για τις οικογένειες με παιδιά. Ερχονται ελαφρύνσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Οι αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις, με επίκεντρο την ελάφρυνση της μεσαίας τάξης, θα αποτελέσουν τη βασική κυβερνητική παρέμβαση που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης. Στο τραπέζι έχει τεθεί και εξετάζεται μια σειρά από διορθώσεις στους συντελεστές της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με το τελικό σχέδιο να κλειδώνει μετά τις 25 Αυγούστου. Παράλληλα, εξετάζονται νέα φορομπόνους για οικογένειες με παιδιά, ώστε να υπάρξει στήριξη των οικογενειών μέσω φοροαπαλλαγών.

Με παρεμβάσεις στη φορολογική κλίμακα θα επιχειρηθεί να περιοριστεί η διαφορά ανάμεσα στην αύξηση του μέσου εισοδήματος και την αύξηση του φόρου που αναλογεί, από τη στιγμή μάλιστα που εγκαταλείφθηκε η πρόταση για τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας εξαιτίας του υψηλού δημοσιονομικού κόστους. Η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, όπως επεσήμανε πρόσφατα μελέτη της Eurobank, αύξησε τη φορολογική επιβάρυνση κυρίως για τα μεσαία εισοδήματα, ενισχύοντας τα έσοδα του κράτους, αλλά μειώνοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Ταυτόχρονα, ο ΟΟΣΑ σε πρόσφατη έκθεσή του αναφέρει ότι η φορολογική επιβάρυνση για τους μισθωτούς στην Ελλάδα αυξήθηκε όχι λόγω φόρων αλλά επειδή η αύξηση των εισοδημάτων οδήγησε σε υψηλότερο φορολογικό κλιμάκιο, δηλαδή η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας «ροκάνισε» τις μισθολογικές αυξήσεις που δόθηκαν. Πρόκειται για ένα μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση που επανειλημμένως έχει τονίσει τη δέσμευσή της για μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της μεσαίας τάξης, η οποία έχει επωμιστεί σημαντικά βάρη από την περίοδο των μνημονίων και μετά.

Από το 2026

Οι παρεμβάσεις στη φορολογική κλίμακα που εξετάζονται και αναμένεται να ισχύσουν από τα εισοδήματα του 2026 περιλαμβάνουν:

1. Εισαγωγή νέου φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα από 10.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ.

Εξετάζεται η προσθήκη ενός ενδιάμεσου συντελεστή στο κλιμάκιο εισοδήματος από 10.001 ευρώ μέχρι και 20.000 ευρώ. Σήμερα, ο συντελεστής φορολόγησης που εφαρμόζεται για εισοδήματα μέχρι και 10.000 ευρώ είναι 9%, ενώ από τα 10.001 ευρώ αυξάνεται απότομα στο 22%. Ενδεχόμενη μείωση του δεύτερου κλιμακίου της φορολογίας από το 22% στο 15% εκτιμάται πως μπορεί να έχει κόστος περίπου 600 εκατ. ευρώ, ενώ στο 18% περιορίζεται στα 400 εκατ. ευρώ. Η μετάβαση από τον συντελεστή 9%, ο οποίος εφαρμόζεται στο πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος έως 10.000 ευρώ, στον συντελεστή 22% προκαλεί απότομη αύξηση του φόρου για τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα.

2. Αναπροσαρμογή στο ανώτατο κλιμάκιο.

Υπάρχουν σκέψεις για αύξηση του εισοδηματικού ορίου πάνω από το οποίο επιβάλλεται ο ανώτατος συντελεστής 44%, που σήμερα ισχύει από τα 40.000 ευρώ και πάνω.

3. Αύξηση του ποσού στο οποίο εφαρμόζεται συντελεστής 9%.

Συγκεκριμένα, υπάρχει πρόταση να αυξηθεί το σημερινό όριο των 10.000 ευρώ της φορολογικής κλίμακας, στα οποία εφαρμόζεται συντελεστής φόρου 9%, στα 12.000 ευρώ, χωρίς καμία παρέμβαση στους συντελεστές. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξουν σημαντικές μειώσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους. Για παράδειγμα, η επιβάρυνση για έναν συνταξιούχο με ετήσιο εισόδημα 11.000 ευρώ περιορίζεται από τα 343 ευρώ στα 231 ευρώ. Αντίστοιχα, για έναν μισθωτό που έχει ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ ο φόρος μειώνεται στα 963 ευρώ από 1.283 ευρώ.

4. Εξετάζεται, επίσης, η αύξηση του βασικού αφορολόγητου για άγαμους φορολογούμενους χωρίς παιδιά από 8.636 σε 10.000 ευρώ.

Ουσιαστική στήριξη

Παράλληλα, στο οικονομικό επιτελείο «σκανάρουν» έξτρα φοροελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά, με στόχο να παρασχεθεί ουσιαστική στήριξη στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος. Στις ασκήσεις που πραγματοποιούνται περιλαμβάνονται κλιμακωτές φοροαπαλλαγές ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, καθώς, όπως δείχνουν όλα τα επίσημα στοιχεία στη χώρα μας, το κράτος λειτουργεί σχεδόν τιμωρητικά όσον αφορά τις οικογένειες, καθώς τις υπερφορολογεί.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζονται διάφορες προτάσεις που θα μπορούσαν να δώσουν μια μεγαλύτερη ανάσα στην ελληνική οικογένεια, μεταξύ των οποίων και η κλιμακωτή αναπροσαρμογή του αφορολόγητου ορίου ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Υπενθυμίζεται ότι από το 2024 ισχύει αυξημένο αφορολόγητο για οικογένειες με παιδιά. Συγκεκριμένα, με την αναπροσαρμογή της έκπτωσης φόρου αυξήθηκε το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες που έχουν παιδιά και ενδεικτικά διαμορφώθηκε ως εξής: από 9.000 σε 10.000 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί, από 10.000 σε 11.000 ευρώ για δύο παιδιά, από 11.000 σε 12.000 ευρώ για τρία παιδιά. Ωφελούμενοι είναι 1,34 εκατ. φορολογούμενοι (με περισσότερα από 4 εκατ. μέλη οικογενειών) με εξαρτώμενα τέκνα.

Στοιχεία ΟΟΣΑ

Σύμφωνα με τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα φορολογεί παραπάνω τις οικογένειες με παιδιά, καθώς τους επιβάλλει φόρο σχεδόν όσο και στους φορολογούμενους χωρίς τέκνα. Η διαφορά μεταξύ της φορολογικής επιβάρυνσης των φορολογουμένων με παιδιά σε σχέση με όσους δεν έχουν τέκνα κατατάσσει την Ελλάδα στην τέταρτη χειρότερη θέση μεταξύ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, ενώ απέχει 9 εκατοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο των χωρών του Οργανισμού. Ο ΟΟΣΑ τονίζει πως η «φορολογική σφήνα» για τις οικογένειες με δύο παιδιά στην Ελλάδα το 2024 μειώθηκε μόλις κατά 0,05 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 37,3%, με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ να κυμαίνεται περίπου στο 25,7%.

500