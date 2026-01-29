Οι κρίσιμοι σταθμοί του Ταμείου Ανάκαμψης - Real.gr

Μέσα σε οκτώ μήνες η κυβέρνηση καλείται να υλοποιήσει πάνω από το 50% των μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με την εκταμίευση των ευρωπαϊκών πόρων. Ο έλεγχος της Κομισιόν τον Μάρτιο και τα δάνεια.

ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ

Σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου έως το τέλος Αυγούστου πρέπει να αποδυθούν τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη προκειμένου να ολοκληρωθούν τα 177 απαιτητικά ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης και να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα 12,5 δισ. ευρώ που απομένουν, ενώ τον Μάρτιο αναμένεται ειδικό κλιμάκιο της Κομισιόν με σκοπό τον τελικό έλεγχο της απορρόφησης των κονδυλίων. Επί της ουσίας, η χώρα μας πρέπει να υλοποιήσει πάνω από το 50% των οροσήμων μέσα σε περίπου οκτώ μήνες. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να υποβάλει προς έγκριση στις κοινοτικές Αρχές τέσσερα αιτήματα πληρωμών, δύο για το σκέλος των δανείων (το έβδομο και το όγδοο) και δύο για το σκέλος των επιχορηγήσεων (το όγδοο και το ένατο). Εάν σε αυτά προστεθούν και τα 27 ορόσημα που περιλαμβάνονται στο έκτο αίτημα πληρωμών δανείων και το έβδομο αίτημα πληρωμών επιχορηγήσεων που έχουν υποβληθεί από τον περασμένο Δεκέμβριο από την ελληνική πλευρά και εκκρεμεί η έγκρισή τους από την Κομισιόν, τότε τα ορόσημα ανέρχονται σε 204 σε σύνολο 382, δηλαδή ποσοστό 53%.

Στο μικροσκόπιο

Εντός του Μαρτίου, ειδικό κλιμάκιο της Κομισιόν θα επισκεφθεί την Αθήνα με στόχο τον «έλεγχο» της πορείας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης αλλά και το μεγάλο… ξεκαθάρισμα των έργων, καθώς, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα υπάρχει η δυνατότητα μίας ακόμα αναθεώρησης προς νέα κατεύθυνση έργων του «Ελλάδα 2.0». Βέβαια, υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι δεν είναι στις προθέσεις τους να υπάρξει αναθεώρηση, αλλά να προχωρήσουν χωρίς ολιγωρία όλα τα κρίσιμα και μεγάλα έργα. Το κύριο βάρος πέφτει στα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Υποδομών και Μεταφορών, οι ηγεσίες των οποίων καλούνται να υλοποιήσουν τον μεγαλύτερο αριθμό οροσήμων μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

Συνολικά, μέχρι το τέλος του προγράμματος, τα 165 ορόσημα που αφορούν επιχορηγήσεις χωρίζονται σε 143 επενδυτικά και 32 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, που περιλαμβάνουν ολοκλήρωση έργων, επενδύσεων, νομοθεσίας και νέων κρατικών μηχανισμών. Το όγδοο αίτημα πληρωμής, προγραμματισμένο για τον Απρίλιο, απαιτεί την κάλυψη 32 οροσήμων, ενώ το ένατο και τελευταίο αίτημα, που πρέπει να υποβληθεί έως το τέλος Αυγούστου, απαιτεί 133 ορόσημα, αριθμός-ρεκόρ.

Το δανειακό σκέλος

Στα 12-13 δισ. ευρώ θα φθάσει η ζήτηση από τις επιχειρήσεις για το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF), οι συνολικοί δανειακοί πόροι του οποίου ανέρχεται στα 17,7 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά δάνεια των οποίων η εκταμίευση έχει ξεκινήσει αλλά και όσες χορηγήσεις έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί με τις τράπεζες. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη εκκινήσει η εκταμίευση των χρημάτων, καθώς αφορά επενδυτικά έργα η έναρξη των οποίων εκκρεμεί.

Τραπεζικές πηγές τονίζουν ότι είναι δύσκολο μέχρι τον Αύγουστο του 2026, που λήγει η ισχύς του Ταμείου Ανάκαμψης, να δοθεί το σύνολο των 17,7 δισ. ευρώ και εκτιμούν ότι δανειακοί πόροι ύψους 4-5 δισ. ευρώ κινδυνεύουν να μείνουν αδιάθετοι. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως η εξάντληση των δανειακών πόρων του RRF δεν είναι υποχρεωτική. Το μικρό ενδιαφέρον που δείχνουν οι επιχειρήσεις να δανειστούν μέσω του πλαισίου του RRF οφείλεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στη μείωση των επιτοκίων, εξέλιξη που δίνει στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή του απευθείας τραπεζικού δανεισμού. Υπενθυμίζεται ότι το επιτόκιο για τα δάνεια του RRF διαμορφώνεται μεσοσταθμικά στο 1,8% και η διάρκεια του δανείου ανέρχεται σε 14 έτη. Στις εν λόγω δανειακές συμβάσεις, το 50% του δανείου προέρχεται από το RRF, το 30% από απευθείας τραπεζικό δανεισμό και το 20% από ίδια κεφάλαια της επιχείρησης.

Με δεδομένο ότι μέχρι τον Αύγουστο του 2026 απομένουν περίπου οκτώ μήνες, οι τράπεζες εκτιμούν πως η κατάσταση ως προς τη ζήτηση των συγκεκριμένων δανείων από τις επιχειρήσεις δεν αναμένεται να αλλάξει άρδην σε σχέση με τη σημερινή. «Οσες επιχειρήσεις επιδίωξαν τη λήψη χρηματοδότησης μέσω του RRF, το έχουν ήδη πράξει. Απομένουν ένα-δύο μεγάλα επενδυτικά projects για τα οποία δεν έχουν ακόμη υπογραφεί οι δανειακές συμβάσεις, αλλά δεν κάνουν τη διαφορά ως προς το τελικό ποσό που θα δοθεί», επισημαίνουν. Σωσίβιο στα δάνεια του Ταμείου αποτελεί η μεταφορά κεφαλαίων περίπου 2 δισ. ευρώ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ). Η κίνηση αυτή αποτελεί και το βασικό ορόσημο για την έβδομη δόση στο σκέλος των δανείων και αφορά την αξιολόγηση της ΕΑΤ, ώστε να εξασφαλίσει την αναβάθμιση που θα της επιτρέψει να αξιοποιεί κονδύλια της Ε.Ε. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσει να εισπράξει περίπου 2 δισ. ευρώ δανείων ως κεφαλαιακή ενίσχυση, τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσει για τη δανειοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Καμπανάκια

Καμπανάκι κινδύνου για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης έχει χτυπήσει και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μέσω της ενδιάμεσης έκθεση της ΤτΕ. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση, περί τα 11,4 δισ. ευρώ από τα συνολικά 36 δισ. ευρώ δεν έχουν φτάσει στην πραγματική οικονομία, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το αν η χώρα θα μπορέσει να απορροφήσει το σύνολο των κονδυλίων μέχρι τον Αύγουστο του 2026, οπότε και ολοκληρώνεται επίσημα η παρουσία του Ταμείου στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. «Δεδομένης της περιορισμένης διάρκειας ζωής του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης NGEU, χρειάζεται εντατικότερη προσπάθεια για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση των θετικών επιδράσεων του μέσου αυτού στον ρυθμό ανάπτυξης και στην παραγωγικότητα της οικονομίας τα επόμενα χρόνια», επισημαίνεται στην έκθεση.

Πρόσφατα, δημοσιεύθηκε και ειδική ανάλυση της Eurobank, στην οποία σημειώνεται ότι «στο σκέλος των επιχορηγήσεων η Ελλάδα επιτυγχάνει σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό χρήσης». Την ίδια στιγμή, διαπιστώνεται η ανάγκη να «τρέξει» ακόμη περισσότερο η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς, όπως τονίζεται, «είναι σημαντικό να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις υπολειπόμενες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που συνδέονται με αυτό και κατά συνέπεια να αντληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πόροι».

Μεταρρυθμίσεις

Η λίστα με τα έργα που ακολουθούν

Οι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που συνδέονται με την όγδοη δόση είναι οι εξής:

Δημιουργία του εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης «Pharos» (πρόσβαση σε δεδομένα, υπολογιστικούς πόρους και κατάρτιση σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ).

Θεσμικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητας, την ασφάλεια των ασθενών και τη συμμετοχή τους στην παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Ολοκλήρωση κτηματογράφησης.

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις ξεχωρίζουν:

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας με επέκταση της δημιουργίας ραντεβού και την αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Οι εργασίες ανακαίνισης σε 19 νοσοκομεία.

Η ολοκλήρωση συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των συστημάτων και των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και των Ελλήνων πολιτών (Gov. gr – messenger).

Η ολοκλήρωση επιχορήγησης 100.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την απόκτηση ψηφιακών εργαλείων.

Στις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της ένατης δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης το εθνικό σχέδιο περιλαμβάνει:

Τη μείωση των καθυστερήσεων στην αναγκαστική εκτέλεση και στη δημιουργία μηχανισμού για τον επαναπροσδιορισμό των δικασίμων αναφορικά με τις ανακοπές «προ του πλειστηριασμού» και «μετά τον πλειστηριασμό».

Την εκπόνηση της εθνικής στρατηγικής στέγασης.

Τη λειτουργία Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών.

Τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.

Την ολοκλήρωση ειδικών χωροταξικών πλαισίων ΑΠΕ, τουρισμού και βιομηχανίας.

Την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του ΟΣΕ.

Στις εμβληματικές επενδύσεις που θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί κατά την υποβολή του τελευταίου αιτήματος πληρωμής περιλαμβάνονται: