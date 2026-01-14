Οι νέες business του σεΐχη - Real.gr

Ο δισεκατομμυριούχος Ταχνούν μπιν Ζαγέντ Αλ Ναϊάν πούλησε το Majestic Athens που βρίσκεται δίπλα στο Μουσείο της Ακρόπολης και ετοιμάζει επενδύσεις στο ελληνικό real estate.

Της ΜΑΙΡΗΣ Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το πιο ακριβό ακίνητο της Αθήνας, που βρίσκεται δίπλα στο Μουσείο της Ακρόπολης, πούλησε ο δισεκατομμυριούχος σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγέντ Αλ Ναϊάν, συνεχίζοντας παράλληλα το επενδυτικό γαϊτανάκι που έχει ήδη ξεκινήσει στην Ελλάδα, εστιάζοντας σε νέα deals που αφορούν τόσο τα ακίνητα και τον τουρισμό όσο και τον πρωτογενή τομέα.

Προτεραιότητα έχει το πολυσυζητημένο project της Αργολίδας για την ανέγερση πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη θέση του πρώην Ermioni Club, σε έκταση 217 στρεμμάτων, για το οποίο έχει προγραμματιστεί να δαπανηθούν περί τα 250 εκατ. ευρώ, με κεφάλαια που θα αντλήσει από τον επενδυτικό βραχίονα της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στον οποίο ηγείται ο ίδιος.

Η μεταβίβαση του ακριβότερου ακινήτου των Αθηνών, γνωστού ως Majestic Athens, αποτέλεσε μέρος της στρατηγικής του που αφορά την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στη χώρα μας. Πρόκειται για το πενταώροφο κτίριο, συνολικής έκτασης 2.113 τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στη γωνία με την οδό Μακρυγιάννη, το οποίο περιήλθε στην ιδιοκτησία του σεΐχη μέσω της εταιρείας του Druzy Α.Ε., έπειτα από πλειστηριασμό του οίκου Sotheby’s International Realty. Το τίμημα της πώλησης προσέγγισε τα 55 εκατ. ευρώ.

Η αξία της συμφωνίας

Ο Ταχνούν μπιν Ζαγέντ Αλ Ναϊάν είχε διακρίνει στο εμβληματικό κτίριο πολλά πλεονεκτήματα που επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισμό του ως μοναδικού από παράγοντες της κτηματαγοράς, καθώς, εκτός από την κομβική του τοποθεσία, περιλαμβάνει χώρους που μπορούν να αξιοποιηθούν ως επαγγελματική στέγη όσο και διαμερίσματα, από 45 τ.μ. το μικρότερο έως 279 τ.μ. το μεγαλύτερο, με επιπλέον παροχές σε κάποια από αυτά, όπως άμεση πρόσβαση στο roof garden για το διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου.

Η συμφωνία για την πώληση του ακριβότερου ακινήτου στην Αθήνα ανεβάζει τον πήχυ στο χρηματιστήριο ακινήτων, τοποθετώντας για έναν ακόμη λόγο την ελληνική κτηματαγορά στο επίκεντρο του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ευκαιρίες

Και ενώ το εμβληματικό ακίνητο της οδού Αρεοπαγίτου ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία που ξεκίνησε να γράφει ως ένα ακόμη νεοκλασικό οίκημα το 1963, ενώ το 1979 περιήλθε στην ιδιοκτησία του μεγαλοεπενδυτή του Χρηματιστηρίου Γιάννη Τζιβέλη, ο βαθύπλουτος σεΐχης συνεχίζει την επιχειρηματική του δραστηριότητα στην ελληνική αγορά.

Ξεκινώντας το 2018 να αναζητεί ακίνητα στην Ελλάδα μέσω της Royal Group, εντόπισε σημαντικές ευκαιρίες σε οικιστικούς και επαγγελματικούς χώρους, κυρίως σε όσα σχετίζονται με τον τουρισμό. Το όνομά του συζητήθηκε κυρίως με την απόκτηση του Majestic Athens και η φήμη του ενισχύθηκε όταν εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο του «Nammos», το οποίο ξεκίνησε από απλή ψαροταβέρνα στην παραλία Ψαρού της Μυκόνου και έχει εξελιχθεί πλέον σε παγκοσμίου φήμης «glam» beach bar, εστιατόριο και ξενοδοχείο, αλλά και σε πολυτελή προορισμό, σύμβολο lifestyle και πολυτέλειας, που απευθύνεται σε υψηλά βαλάντια.

Διευρυμένη δράση

Την ίδια στιγμή, ενώ τα ακίνητα βρίσκονται ψηλά στην επιχειρηματική ατζέντα, ο σεΐχης επενδύει και σε άλλους ανερχόμενους τομείς της χώρας, προκαλώντας εντύπωση με την επιλογή του να αποκτήσει μεγάλες εκτάσεις με ελιές στην Ερμιόνη Αργολίδας και στη Μεσσηνία, με σκοπό να αναπτύξει δραστηριότητα και στην παραγωγή ελαιολάδου μέσω της Olivia Groves, στοχεύοντας στην ανάδειξη του ελληνικού premium ελαιολάδου μέσω σημαντικών εξαγωγών και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις διεθνούς εμβέλειας. Εχοντας ήδη εξοικειωθεί με την περιοχή, ο Ταχνούν μπιν Ζαγέντ Αλ Ναϊάν εστιάζει στη νέα μεγάλη του επένδυση που αφορά την κατασκευή πεντάστερου ξενοδοχείου στο Πόρτο Χέλι, σχεδιάζοντας τη λειτουργία του πρώτου «Waldorf Astoria Hotel & Resort» στη χώρα μας στη θέση του παλαιού ξενοδοχείου «Ermioni Club». Το εν λόγω project υλοποιείται από τη Scarlet Beach A.E.

Αραβικά κεφάλαια

Σχολιάζοντας τις επενδυτικές επιλογές του Αραβα κροίσου για επενδύσεις στο ελληνικό real estate, παράγοντες της κτηματαγοράς επισημαίνουν ότι τα αραβικά κεφάλαια συνεχίζουν να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την εγχώρια αγορά ακινήτων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν κατά προτεραιότητα τουριστικές περιοχές και πολυτελή ακίνητα, καθώς, παρότι τα κριτήρια για την απόκτηση Golden Visa έγιναν αυστηρότερα, η Ελλάδα προσφέρει ακόμα σημαντικά κίνητρα μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση ενθαρρύνει τις επενδύσεις με αραβικά κεφάλαια, θέτοντας, ωστόσο, πιο σαφείς κανόνες μέσω τροποποιήσεων στα επενδυτικά προγράμματα.

Ο 56χρονος δισεκατομμυριούχος, γιος του σεΐχη Ζαγέντ μπιν Σουλτάν αλ Ναϊάν, ιδρυτή των ΗΑΕ και πολυσχιδούς επιχειρηματία, ηγείται των επενδυτικών κινήσεων που υλοποιούνται στη χώρα μας, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο και σε νέες επενδύσεις από Αραβες κροίσους. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η αραβική παρουσία και οι επενδύσεις στην Ελλάδα διαγράφουν συνεχώς ανοδική πορεία. Ηδη ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ μόνο σε κλεισμένες συμφωνίες από την αρχή του 2025, επιβεβαιώνοντας, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, την ισχυρή εμπιστοσύνη στην ελληνική αγορά.