Οι πέντε περιοχές που πάνε για «stop» στα νέα Airbnb - Νέος οδηγός για το πλαίσιο λειτουργίας - Real.gr

Οι διευκρινίσεις για το μητρώο, τα δωμάτια και το καθεστώς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επεκτείνεται το «μπλόκο» στις νέες άδειες σε ακόμα πέντε περιοχές της χώρας.

Σε νέες διευκρινίσεις για το φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εν μέσω σχεδιασμών για επέκταση της αναστολής χορήγησης νέων αδειών Airbnb σε ακόμα πέντε περιοχές της χώρας.

Η ΑΑΔΕ μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, επιχειρεί να παρουσιάσει αναλυτικά όλες τις νέες υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, για να καλύψει τα κενά που υπάρχουν σε επίπεδο ενημέρωσης.

Όπως προκύπτει από τις λεπτομέρειες του νέου «οδηγού», από την 1η Ιανουαρίου 2024 και εντεύθεν δεν διαδραματίζει κανέναν ρόλο αν η μίσθωση γίνεται μέσω πλατφόρμας ή με ιδιωτικό συμφωνητικό «στο χέρι».

Αν η διαμονή είναι έως 59 ημέρες και δεν παρέχονται υπηρεσίες πέρα από τα βασικά κλινοσκεπάσματα, θεωρείται βραχυχρόνια και πρέπει να δηλωθεί στο Μητρώο της ΑΑΔΕ με Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ). Με αυτόν τον τρόπο κλείνει το «παράθυρο» για όσους μέχρι τώρα προσπαθούσαν να αποφύγουν την πλατφόρμα καταχώρισης, υποστηρίζοντας ότι δεν νοικιάζουν μέσω Airbnb ή Booking.

Όσον αφορά στις ανανεώσεις μισθώσεων: καθίσταται απολύτως σαφές ότι αν ένας ενοικιαστής κλείσει αρχικά για 51 ημέρες και μετά συνεχίσει για άλλες 13, πρόκειται για δύο ξεχωριστές μισθώσεις.

