Oι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 6 Φεβρουαρίου - Δείτε αναλυτικά - Real.gr

- Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη προς τους δικαιούχους.
- Οι συγκεκριμένες καταβολές αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως και τις 6 Φεβρουαρίου.
- Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές αυτές, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν πλήρως.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
– στις 3 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,
– στις 5 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 16.320.000 ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων) και
– από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 10.300.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
– 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
– 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
– 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
– 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».