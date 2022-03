Οι Έλληνες επιχειρηματίες της χρονιάς 2021

Της Κωνσταντίνας Χελιδώνη

«Να συνεχίσουμε να σηκώνουμε την σημαία της ελληνικής επιχειρηματικότητας ψηλά» τόνισαν ο Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2021, ιδρυτής και πρόεδρος της Πλαίσιο Computers, Γεώργιος Γεράρδος και οι υπόλοιποι νικητές του διαγωνισμού EY Entrepreneur Of The Year, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παρέθεσε η ΕΥ Ελλάδος έπειτα από την τελετή απονομής. Οι υψηλές επιδόσεις, ο πρωτοποριακός τρόπος, οι ηγετικές ικανότητες, η αναπτυξιακή δυναμική, το καινοτόμο πνεύμα αλλά και η κοινωνική ευαισθησία τους ήταν μεταξύ των βασικών κριτηρίων του φετινού διαγωνισμού. Συγκεκριμένα βραβεύθηκαν ο κ. Γεράρδος ως Αυτοδημιούργητος Επιχειρηματίας και ως Επιχειρηματίας της Χρονιάς για το 2021, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΛΟΥΜΥΛ, Γεώργιος Μυλωνάς ως Διεθνώς Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας, ο CEO & Co-Founder της Blueground, Αλέξανδρος Χατζηελευθερίου ως Δυναμικά Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος ως Πρωτοπόρος Επιχειρηματίας και για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα, απονεμήθηκε τιμητική Διάκριση Συνολικής Επιχειρηματικότητας Προσφοράς στον ιδρυτή και πρόεδρο των εταιρειών Kronos, Intercomm Foods και Agrophoenix, Ελευθέριο Σαΐτη. Nα σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της Πλαίσιο, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό στο Μόντε Κάρλο τον Ιούνιο του 2022, όπου, μαζί με τους νικητές του αντίστοιχου εθνικού βραβείου από 60 περίπου χώρες, θα διαγωνιστεί για τον τίτλο EY World Entrepreneur Of The Year 2022.