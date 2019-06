Οι Κινέζοι δεν «βλέπουν» νέους δασμούς από τις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε εξάλλου "εξαιρετική" την συνάντηση που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της Κίνας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει σχετικά με το αν σημειώθηκε πρόοδος για τον τερματισμό του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο.

Trump says it would be 'monumental' if a deal is made with China as he meets with President Xi Jinping at the #G20