Α) η Κομισιόν της ΕΕ, Υπηρεσία Σεβέζο και ο Πρόεδρος Γιούνκερ για την κατάργηση των παράνομων κύκλων ερήμωσης δυτικής Θεσσαλονίκης από την Σεβέζο εκτός των ορίων των εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης - δεξαμενές:

“....This does not prescribe the re-location of existing industries near establishments storing large quantities of dangerous substances nor does it prohibit investments into new or existing activities or require the closure of schools and health centres”.

Β) Να ακυρωθεί με απλό Υπουργικό έγγραφο το ήδη άκυρο έγγραφο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης από το 2009 με την απαγόρευση αδειών δυτικά στους Δήμους Κορδελιού – Ευόσμου, γιατί έχει καταργηθεί ή Σεβέζο ΙΙ του 2007, υπάρχει η Σεβέζο ΙΙΙ του 2012 που δεν υπάρχουν πουθενά τέτοιες διατάξεις. Το παράτυπο και παράνομο αυτού αναφέρονται στην Σεβέζο ΙΙΙ, στο έγγραφο της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής και στο ειδικό έγγραφο ΕΕ Διεύθυνση Σεβέζο, κατόπιν παρέμβασης Π. Γιούνκερ

Γ ) να δοθεί η δυνατότητα νέων επενδύσεων στα κενά κτίρια 1.000.000 μ2, με νέα ΑΦΜ και νέα ΚΑΔ με τροπολογία στον αναπτυξιακό ή διάταξη στην ΚΥΑ του περιφερειακού χωροταξικού!

Εμμένουμε στο αίτημα διορθώσεων στην ΚΥΑ για το Περιφερειακό Χωροταξικό Κ. Μακεδονίας: 1) με καθαρή άρση των όλων περιορισμών δόμησης εκτός των ορίων δεξαμενών από τους παρανόμους χάρτες ή την λεκτική περιγραφή με πρόφαση την Σεβέζο ΙΙΙ, στη βάση των σαφών οδηγιών Κομισιόν ΕΕ και Προέδρου Γιούνκερ και 2) την άρση των περιορισμών για τις νέες επενδύσεις στα κενά κτίρια και τις μετεγκαταστάσεις- λουκέτα.

Οι ασάφειες και η σύγχυση ευνοούν την συνέχιση της ερήμωσης.

Ενημέρωση και απάντηση στο έγγραφο 8/4/20 του Υφυπουργού κ. Δ. Οικονόμου

Σχετικά: Τρεις (3) επιστολές προς κ. κ. Υπουργούς με ημερομηνία 12/3/20 & 08/04/20 και η απάντηση Υφυπουργού κ. Δημ. Οικονόμου στις 08/04/20

Αξιότιμοι κ. κ. Υπουργοί,

Σχετικά με τις πάγιες θέσεις όλων των Δήμων από το 2015 μέχρι σήμερα και την επιστολή του Υφυπουργού κ. Δημ. Οικονόμου θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

Εμμένουμε στις καθαρές και πάγιες απόψεις όλων των Δήμων και των φορέων με πλήρη συναίνεση για: 1) την άρση της ερήμωσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης στην βάση των καθαρών οδηγιών της Κομισιόν ΕΕ και 2) την καθαρή αποφυγή των μετεγκαταστάσεων λουκέτων των 3-4.000 μονάδων παραγωγής σε όλη την Κ. Μακεδονία στη βάση του ν. 4635/19.

Οποιαδήποτε άλλη σύγχυση ή παρέλκυση διόρθωσης του σχεδίου ΚΥΑ του χωροταξικού της Κ. Μακεδονίας, σχέδιο του οποίου μας δόθηκε στις 24/02/20, θα προκαλέσει ανήκεστο βλάβη στη μισή Θεσσαλονίκη για σαφώς παράνομους λόγους.

Μετά 10 χρόνια κρίσης και τώρα ιδιαίτερα με την νέα μεγάλη κρίση και εκτιμώντας την προσπάθεια της Κυβέρνησης για ανάπτυξη, επενδύσεις και αρωγή στους ανέργους, ελπίζουμε να μην υπάρχει επιμονή για ένα μονόπλευρο συμφέρον.

Ο Υφυπουργός είναι ο μελετητής του Περιφερειακού Χωροταξικού Κ. Μακεδονίας από το 2015. Σήμερα είναι σε θέση ευθύνης στο ΥΠΕΝ για τη Θεσσαλονίκη και ελπίζουμε οι γνώσεις να βοηθήσουν να υλοποιηθούν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ποιες είναι οι συγκεκριμένες 2 καταστροφικές διατάξεις του Περιφερειακού Χωροταξικού. Αφορούν συγκεκριμένα άρθρα και διατάξεις του ΠΠΧΧΣΑ (266/15 και 141/18) και του σχεδίου ΚΥΑ 24/2/20 που μας δόθηκε και εκφράσαμε τις απόψεις μας. (βλέπε σύνοψη επίλυσις, γιατί είναι υπαρκτό το πρόβλημα του χωροταξικού):

1) Για την ερήμωση της δυτικής Θεσσαλονίκης: οι αποφάσεις της ΠΚΜ προβλέπουν καθαρά τα λουκέτα επενδύσεων, σχολείων, κέντρων υγείας και ξενοδοχείων σε ακτίνα χιλιομέτρων εκτός ορίων των δεξαμενών (βλέπε συνημμένο χάρτη). Το κείμενο 24/2/20 το επιβάλλει από την ασάφεια. Αντίθετα, η Κομισιόν ΕΕ και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής με σαφές έγγραφο, ειδικά για την Θεσσαλονίκη, αναφέρει ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί εκτός των ορίων των δεξαμενών. Είναι αυτονόητο να υπερισχύσει η θετική θέση της Κομισιόν ΕΕ!

2) Για τις μετεγκαταστάσεις λουκέτα οι 2 αποφάσεις ΠΚΜ και το σχέδιο ΚΥΑ 2020 προβλέπουν σαφείς διατυπώσεις για τα λουκέτα και υποχρεωτικές μετεγκαταστάσεις μέχρι το 2017 έως 2021. Ο νόμος 4635/2019 αντίθετα θεράπευσε τις παλιές διατάξεις άλλων νόμων και επιτρέπει εκσυγχρονισμό και επεκτάσεις για 30 χρόνια σε ασύμβατες χρήσεις γης. Με ασάφειες και επαναφορά της παλιάς καταστροφικής νομοθεσίας του ν. 4539/18 θα έχουμε έκρηξη της ανεργίας και της φτώχειας.

Επί της επιστολής κ. Υφυπουργού.

Για την διαβούλευση:

Υπάρχει η μεγαλύτερη συναίνεση για ένα θέμα από όλους τους φορείς. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να διαφωνεί και να υποστηρίζει την ερήμωση στη δυτική Θεσσαλονίκη και τα λουκέτα- μετεγκαταστάσεις. Είναι ανακριβές ότι δεν έχουν υποβληθεί στο ΥΠΕΝ απόψεις. Οι 7 Δήμαρχοι δυτικής Θεσσαλονίκης με 400.000 κατοίκους συνολικά από το 2015 μέχρι και σήμερα έχουν υποβάλλει δεκάδες προτάσεις και τεκμηριωμένα έγγραφα με αριθμούς πρωτοκόλλου στο ΥΠΕΝ. Πλήρης τοποθέτηση είναι ενσωματωμένη στην απόφαση ΠΚΜ 266/15 για το ΠΠΧΣΣΑ. Επίσης δεκάδες επίσημοι φορείς, 8 βουλευτές, 4 ευρωβουλευτές, 5 οικονομικά Επιμελητήρια, σύνδεσμοι και εκατοντάδες επιχειρήσεις και ενώσεις πολιτών με 15.000 εργαζόμενους και πωλήσεις το 50% του ΑΕΠ της Κ. Μακεδονίας έχουν υποβάλλει επίσημα και με αριθμούς πρωτοκόλλου τις απόψεις τους για τη διόρθωση των καταστροφικών διατάξεων στο ΥΠΕΝ, σε όλους τους σχετικούς φορείς και φυσικά κεντρικά και επίσημα στην Κυβέρνηση. Άλλωστε είσασταν παρών σε σύσκεψη σε ανώτερο επίπεδο στο Μέγαρο Μαξίμου για το συγκεκριμένο θέμα. Συζητήθηκε στη σύσκεψη 24/02/20 στο γραφείο σας, ότι είχατε συμφωνήσει στην άρση των περιορισμών εκτός ορίων, με την κατάφαση ότι θα ήταν ικανοποιητικό τα 100 πόδια- 33 μέτρα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ΟΛΟΙ έχουν διαφωνήσει κάθετα με τις 2 διατάξεις. Σημειώνεται η επιλεκτική περιοριστική αναφορά σας μόνο σε 2 φορείς. Η ΠΚΜ δήλωσε επίσημα και δημόσια δια του Περιφερειάρχη και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη ... “ότι έγινε παρεξήγηση ... να διορθώσουμε, με εκφράσεις .... στείλτε μας νέες προτάσεις να αλλάξουμε την απόφαση, αρμόδιο είναι το ΥΠΕΝ”. Και ο Σββε έστειλε επιστολή κατά των μετεγκαταστάσεων και της ερήμωσης δυτικά. Είναι αποτυπωμένα σε επιστολές, στα πρακτικά ΠΚΜ, βιντεοσκοπημένα και σε ηλεκτρονική αλληλογραφία. Έχουν σταλεί από καιρό στο Γραφείο σας.

Για την Σεβέζο:

Η διατύπωση της Κομισίον ΕΕ και Π. Γιούνκερ για τα άρθρα της Σεβέζο και το ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί εκτός ορίων δεξαμενών είναι σαφής. Η απλή παράθεση των άρθρων Σεβέζο και η σύγχυση για τις νέες εγκαταστάσεις Σεβέζο και όχι για τα μέτρα ασφαλείας των υφισταμένων παρελκύει το πρόβλημα και ερημώνει τη Θεσσαλονίκη.

Η παράλειψη των άρθρων 5 και 19 της οδηγίας Σεβέζο που προβλέπει μέτρα ασφαλείας εντός ορίων από το 2012 μέχρι 01/06/2015 και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να επιβάλλει κυρώσεις, γίνεται από άγνοια ή από κάποιο σκεπτικό?

Για την άρνηση των υπηρεσιών πολεοδομίας, που είναι στην αρμοδιότητα σας, να εκδίδουν άδειες μετά την λήξη της αναστολής λόγω Σεβέζο από το 2009, είναι γνωστή και σας το έχουμε αναφέρει με δεκάδες υπηρεσιακά έγγραφα. Η αρνητική διατύπωση διαρκείας του ΟΡΘΕ και του ΠΠΧΣΣΑ από το 2015 μέχρι πρόσφατα και το δικό σας σχέδιο ΚΥΑ, επιτρέπουν στις υπηρεσίες την συνέχιση της άρνησης καταχρηστικά και παράνομα. Ακόμη, υπάρχει άρνηση έκδοσης αδειών για βιομηχανίες, βιοτεχνίες και κάθε επενδυτική δραστηριότητα που νεκρώνει την περιοχή. Γι'αυτό ζητήσαμε την συνδρομή σας να άρετε την άρνηση αυτή, αφού δεν προβλέπονται περιορισμοί εκτός ορίων δεξαμενών και δεν υπάρχει απαγόρευση ούτε από την Σεβέζο ΙΙΙ, ούτε μετά την λήξη της αναστολής. Θα περιμένουμε την σαφή σας θετική οδηγία περί υποχρέωσης έκδοσης αδειών από τις πολεοδομικές υπηρεσίες. Το ΥΠΕΝ δεν θα πρέπει σιωπηρά να ερημώνει τη δυτική Θεσσαλονίκη χωρίς κανέναν λόγο και όπως δεν γίνεται πουθενά αλλού στην Ελλάδα και την ΕΕ.

Στο ερώτημα αν οι δεξαμενές λαμβάνουν και εφαρμόζουν τα μέτρα ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας από το 2012 μέχρι 1/6/2015, δεν υπάρχει απάντηση. Τα άρθρα 5 και 19 της Σεβέζο ΙΙΙ προβλέπουν αυστηρές κυρώσεις σε αντίθετη περίπτωση. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου και όχι της ΠΚΜ. Το έχει δηλώσει επανειλημμένα η ΠΚΜ από το 2016 σε συνεντεύξεις και δημόσια έγγραφα. Ακόμη και οι δεξαμενές για το υποκείμενο θέμα της δυσοσμίας έχει αναφέρει ότι ακόμη λαμβάνονται μέτρα μετά 5 χρόνια καθυστέρηση. Η ΠΚΜ δηλώνει δημόσια ότι αρμόδιος για τον έλεγχο είναι το ΥΠΕΝ. Η ευθύνη είναι μεγάλη! Στο επίσημο ερώτημα θα περιμέναμε την θετική σας θέση. Εάν λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας καλώς. Δεν υπάρχει καμία βεβαίωση. Θα περιμέναμε να ενημερωθείτε και να μας πληροφορήσετε. Εάν δεν λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας ... δεν πρέπει να ληφθούν, να μετακινηθούν δεξαμενές, να υπογειοποιηθούν, να αδειάσουν από τυχόν επικίνδυνα υγρά? Σας είναι γνωστά τα θέματα. Εσείς είστε ο αρμόδιος!

Για τις επενδύσεις και την αποφυγή των μετεγκαταστάσεων – λουκέτων:

Στις διατάξεις των αποφάσεων ΠΚΜ και στο δικό σας σχέδιο ΚΥΑ σαφώς προβλέπονται καταστροφικές μετεγκαταστάσεις- λουκέτα. Στον νόμο 4635/19 προβλέπεται η σωτηρία τους για 30 χρόνια και είναι νόμος αυτής της Κυβέρνησης αντίθετος και διορθωτικός της προηγούμενης νομοθεσίας 4549/18 που τις επέβαλλε, είτε άμεσα, είτε μέσω του χωροταξικού. Η διατύπωση που αναφέρετε στο σχέδιο ΚΥΑ και στο έγγραφο σας για εφαρμογή των προηγουμένων νόμων, ανοίγει παράθυρο για τις μετεγκαταστάσεις - λουκέτα 3-4.000 υφισταμένων μονάδων παραγωγής χαμηλής και μέσης όχλησης που κανένας δεν επιθυμεί μέσα σε τέτοια ανεργία και τόση μεγάλη κρίση. Εκτιμούμε ότι δεν θέλετε να κλείσουν χιλιάδες μονάδες παραγωγής.

Για τα κενά κτίρια 1.000.000 τμ δεν ελήφθη μέριμνα στο 4635/19 και παρακαλούμε στο ΠΠΧΧΣΑ να υπάρχει διατύπωση για την δυνατότητα επενδύσεων πάσης φύσεως χαμηλής και μέσης όχλησης σε ασύμβατες χρήσεις με τα νέα ΑΦΜ και νέα ΚΑΔ. Η διατύπωση στις αποφάσεις ΠΚΜ είναι δαιδαλώδεις έως πελατοκεντρικές. Προβλέπουν με ατέλειωτες γραφειοκρατικές διαδικασίες με τις ίδιες χρήσεις και τα παλιά ΚΑΔ. Πχ. Μια καπναποθήκη να κάνει πάλι καπνά, όπερ άτοπο και αναχρονιστικό.

Καταληκτικά:

Με τις αποφάσεις ΠΚΜ 266/15 και 141/18 και με το σχέδιο ΚΥΑ που μας δόθηκε 24/02/20 και το έγγραφο σας 8/04/20 διαιωνίζετε την ερήμωση της δυτικής Θεσσαλονίκης και προκαλείτε νέα λουκέτα στις μονάδες παραγωγής.

Θετικά η Κομισιόν ΕΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί εκτός ορίων δεξαμενών. Ο ν.4635/19 ανατρέποντας την παλιά νομοθεσία επιτρέπει τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση στις μονάδες παραγωγής σε ασύμβατες χρήσεις για 30 χρόνια.

Κε Υφυπουργέ και κ. κ. Υπουργοί,

Ο Υφυπουργός Χωροταξίας είναι ο μελετητής του ΠΠΧΧΣΑ από 2015. Δυστυχώς περιέχει τις 2 καταστροφικές διατάξεις.

Πιστεύουμε η ευθυκρισία σας και η ευθυγράμμιση σας με την Κυβερνητική πολιτική θα άρει θετικά χωρίς ασάφειες και θα διορθώσει αυτές τις 2 διατάξεις, όπως διατυπώθηκαν ακριβώς και με σαφήνεια στο αμέσως προηγούμενο έγγραφο μας 19/03/20.

Να μην αφήσουμε μέσα στην μεγαλύτερη κρίση, καμιά μεμονωμένη επιδίωξη, να επιβάλλει καταστροφικούς όρους σε μια περιοχή 400.000 κατοίκων! Ούτε να βάλει λουκέτα σε χιλιάδες επιχειρήσεις.

Το ίδιο ζητά όλος ο κοινωνικός ιστός, οι κάτοικοι μας, οι 7 Δήμαρχοι, 8 βουλευτές, 4 ευρωβουλευτές, 5 μεγάλοι οικονομικοί φορείς και εκατοντάδες επιχειρήσεις με χιλιάδες εργαζόμενους και ενώσεις πολιτών.

