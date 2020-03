Οι προτάσεις μεγάλων επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης και από το Νέο Ρεύμα-Νέο Όραμα προς την κυβέρνηση

Ανοιχτή επιστολή και πρόταση στον πρωθυπουργό , τους αρμόδιους υπουργούς και τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, απέστειλαν η ομάδα μεγάλων επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και το Νέο Ρεύμα-Νέο Όραμα.

Στην επιστολή τονίζουν ότι «Έχουμε πόλεμο, αόρατο, αλλά με επιπτώσεις σε ζωές και οικονομία! Προτείνουν: 1) Να αποτιμήσουμε πλήρως το μέγεθος της νέας κρίσης. Να ληφθούν τα σωστά μέτρα! Η κρίση αυτή να αντιμετωπιστεί θετικά με κόστος/ κούρεμα ζημιών. No gradual roll out.

2) Παράλληλα να υπερβούμε χωρίς κόστος τις παθογένειες και αγκυλώσεις για να ανακουφιστεί η οικονομία! Προβλέπονται στις διεθνείς συμβάσεις!

Η επιστολή

Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ,

Θερμά συγχαρητήρια για τις προσπάθειες που καταβάλετε με θάρρος και παρρησία. Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της Κυβέρνησης να προφυλάξει την κοινωνία και την οικονομία!

Οι 471 μεγάλες επιχειρήσεις και ενώσεις πολιτών και το think tank Νέο Ρεύμα- Νέο Όραμα παρακαλούν να σας υποβάλλουν προτάσεις out of the box!

Να τηρηθούν όλοι οι κανόνες υγείας από όλους, με ακόμη αυστηρότερα μέτρα με πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας. Να ενισχυθεί ο κλάδος υγείας με μέτρα, μέσα και χρήματα.

Το μέτρο συναθροίσεων 1 άτομο/10μ2 ή μάξιμουμ 10 άτομα να τηρηθεί για όλους! Για τις εκκλησίες να γίνονται σύντομες λειτουργίες με 1-2 άτομα σε 2-3 ναούς για ελάχιστη παρακολούθηση και τηλεοπτική αναμετάδοση.

Να υπολογιστούν με παρρησία οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις που πλήττονται από αυτή την κρίση. Πόσες πωλήσεις χάνονται, πόσα έσοδα, πόσο κεφάλαιο και πόσο ΑΕΠ θα χαθεί. Αν δεν γίνει η αποτίμηση, τα όποια μέτρα θα είναι αποσπασματικά!

Ανεργία: θα είναι συνολικά ~2.000.000 άνεργοι. Το ~1.000.000 οι ήδη άνεργοι και οι νέοι από την κρίση άλλο ~1.000.000 - με τους εξαρτώμενους και οι αντίστοιχες επιχειρήσεις. Όμως θα δουλεύουν οι υπόλοιποι ~1.500.000 εργαζόμενοι στα εργοστάσια, δημόσιο, κλπ. Τι θα γίνει με αυτούς?

Στην ΕΕ ήδη τα εργοστάσια άρχισαν να κλείνουν (VW, PCG)! Στην Ιταλία πλήρως/μερικώς, και στην υπόλοιπη ΕΕ μερικώς. Αλλά οι περισσότερες χώρες αυτές έχουν πλεονάσματα στα εμπορικά ισοζύγια.

Η Ελλάδα είναι σε κατάσταση οριακής ισορροπίας, με τον αναπνευστήρα, χωρίς αποθέματα, με εξωτερικό χρέος ~320 δις και εσωτερικό χρέος ~ 240 ληξιπρόθεσμα και ~110 πραγματικά κόκκινα δάνεια = ~350 δις €, δηλ. 670 δις€!!!!

Η μείωση του ΑΕΠ κατά εκτίμηση προβλέπεται να είναι ~50% για 1 μήνα και κατά 25% για 2 μήνες, που αντιστοιχεί με ~ 5-10% του ΑΕΠ. Δηλαδή ~15-20 δις €. Αυτή θα είναι περίπου η επίπτωση. Αν αγνοηθεί το μέγεθος αυτό, κανένα μέτρο δεν θα βλέπει την αλήθεια!

Χρειαζόμασταν προ της νέας κρίσης αύξηση του ΑΕΠ 4-5%/χρόνο, ήτοι 8-10 δις€/χρόνο και επενδύσεις ~20 δις €/χρόνο. Πως θα επιτευχθούν ... με τα τρέχοντα μέτρα που επιχειρούμε σαν χώρα?

Τι πρέπει να κάνει η χώρα?? Πως θα αναπληρωθεί το κενό??

Να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που παρέχουν οι διεθνείς συμβάσεις και να κάνουμε υπέρβαση των θεωρητικών και μη δεσμεύσεων!

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αγοράσει ομόλογα ~750 δις € που πολύ θετικά περιλαμβάνεται η Ελλάδα. Η εκτιμώμενη αναλογία για την Ελλάδα ~2% θα αντιστοιχεί ένα ποσό ~12 δις €. Σοβαρή επιτυχία σας. Με ποιο επιτόκιο στα ομόλογα?

Η υποχρέωση του 3.5% πρωτογενές πλεόνασμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αναφορά αν τούτο θα γίνει πριν ή μετά την πληρωμή των δανείων του δημοσίου. Θα πληρωθούν? Το κόστος της κρίσης και της νέας κρίσης από που θα πληρωθεί. Από το πλεόνασμα? Από δάνεια? Από νέο χρήμα??

Πιστεύουμε ότι τα ψέμματα τέλειωσαν.

Να αλλάξουν όλα με υπερβάσεις παντού, μέσα στο διεθνές πλαίσιο.

Να μην αναζητηθούν άλλα δάνεια, παρά μόνο για επενδύσεις.

Οι ζημίες ειδικά αυτής της κρίσης, τα δάνεια και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις σε δημόσιο και τράπεζες (κεφάλαιο και τόκοι) να μην παραταθούν, αλλά να κουρευτούν πλήρως! Από που θα βρουν οι επιχειρήσεις την δυνατότητα να πληρώσουν, αφού θα έχουν χάσει πωλήσεις, επενδύσεις και κεφάλαιο?

Ο περιορισμός (gradual roll out) μόνο σε αναστολές ρυθμίσεων (ασφαλιστικές, φορολογικές) και μόνο στις άμεσα πληγείσες επιχειρήσεις ή σε αυτές που έχουν άμεση και επίσημη μείωση πωλήσεων μερικώς δεν ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα. Ένα εργοστάσιο ή η αλυσίδα που τροφοδοτεί ένα κατάστημα ή ο συνολικός οικονομικός ιστός δεν θα πάθει ζημία - αγορά, τουρισμός, ακίνητα?

Η ενίσχυση 800€ στους αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που έκλεισαν με οδηγία είναι σωστή. Προτείνεται να δοθούν από

800€ και σε όλους τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που τις τροφοδοτούν. Όσο κόστος και να έχει. Αν δεν γίνει, η ανασφάλεια θα οδηγήσει το κοινό στις τράπεζες. Μόνο η ασφάλεια όλων των επιχειρήσεων θα αποτρέψει τις απολύσεις ή τα λουκέτα. Ο κορμός των επιχειρήσεων είναι στο όριο και η εμπειρία έδειξε ότι κλείνουν, αντί να μπουν σε νέα περιπέτεια χρεών!

Μέτρα χωρίς κανένα κόστος για να υπερβούμε τις Ελληνικές και πραγματικές παθογένειες!

Προτείνεται αμέσως και τώρα να κουρευτούν οριζόντια στις καρτέλες τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς δημόσιο και ταμεία που βαρύνονται 300-500% καταχρηστικές από εκβιαστικές και καταχρηστικές προσαυξήσεις, εξωλογιστικούς προσδιορισμούς και πρόστιμα. Περιλαμβάνεται στο Μνημόνιο ΙΙΙ 2015.

Τα κόκκινα δάνεια να εκκαθαριστούν οριζόντια από πανωτόκια και τόκους υπερημερίας- είτε στις τράπεζες, είτε σε funds.

Τα νέα καθαρά ποσά από ληξιπρόθεσμα και δάνεια να ρυθμιστούν σε 120 δόσεις με 1% επιτόκιο. Θα εισπράξουμε 3-5 δις €/χρόνο!

Να επιστραφούν οι καταθέσεις στις τράπεζες από εξωτερικό και σεντούκια, χωρίς κατασχέσεις και φόρους πια, πλην από εγκληματικές ενέργειες λαθρεμπορίου, ναρκωτικών και trafficking! Να επιτραπούν αφορολόγητες (ή με φόρο 1%) οι καταθέσεις χωρίς πόθεν έσχες σε επενδύσεις, ιδρύσεις εταιρειών, αυξήσεις κεφαλαίων και αγορά ακινήτων. Θα κερδίσουμε 20-30 δις €. Με τους πλειστηριασμούς (χωρίς οριζόντιο κούρεμα πανωτοκίων και υπερημεριών) για ελάχιστα ποσά χρημάτων θα χάσουμε τη δομή της οικονομίας!

Για τις επενδύσεις να καθιερωθεί ένας και μοναδικός Υπουργός Επενδύσεων με έναν Υφυπουργό και έναν Γεν. Γραμματέα: με όλες τις αρμοδιότητες αδειών σε καθεστώς fast track- max. 2 μηνών! Όλες οι επενδύσεις να δημοσιεύονται σε ΠΔ ή ΦΕΚ, να γίνονται δεκτά τα MOU's, να μειωθεί το κόστος υποβολής φακέλλου!

Και επιτέλους να αρθούν όλες οι χωροταξικές και καταστροφικές διατάξεις για την δυτική Θεσσαλονίκη από τους παράνομους χάρτες ερήμωσης με πρόφαση τη Σεβέζο και τις απειλές μετεγκαταστάσεων – λουκέτων σε 3-4.000 επιχειρήσεις παραγωγής σε όλη την ΠΚΜ. Υπάρχει απόλυτη κοινωνική σύμπνοια! Με τέτοια γεγονότα να μην υπάρχουν νέες νάρκες! Η χώρα βούλιαξε από αυτά που κάναμε και δεν διορθώσαμε!

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η χώρα συμπιέζεται, κράτησε τα προσχήματα, υφίσταται εκβιασμούς, αλλά τώρα μπορεί να κάνει σύννομες ανατροπές για να σωθεί! Είμαστε σε πόλεμο!!

Κ. Ζήσης, Χ. Μπόγιας, Μ. Ναξιάδης, Ε. Νικολαίδου, Ν. Φιλίππου